Чем грозит замерзший ручник в автомобиле: объяснил механик Степанцов

В сильные морозы может возникнуть ситуация, когда двигатель автомобиля успешно запускается, но тронуться с места машина не может — ручной тормоз оказывается замёрзшим. Как рассказал в интервью 32Cars.ru автомеханик Алексей Степанцов, причина в том, что через повреждённую защитную оболочку в трос ручника попадает влага, которая затем превращается в лёд.

Обледеневший трос не даёт тормозным колодкам полностью отойти от диска. В таком случае не стоит пытаться сдвинуть автомобиль силой — это чревато поломками. Лучше дать машине оттаять в тёплом помещении или аккуратно прогреть зону прохождения троса обычным бытовым феном. Использовать строительный фен или открытый огонь нельзя.

Чтобы избежать подобных ситуаций зимой, рекомендуется по возможности не задействовать ручник при парковке. На автомобилях с механической коробкой передач можно оставить включённой первую или заднюю передачу (в зависимости от уклона), а на машинах с «автоматом» достаточно перевести селектор в режим «P». Регулярное обслуживание тормозной системы и смазка тросов также помогают предотвратить их замерзание.