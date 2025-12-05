Чудеса на виражах: как обойти ледяной занос и удержать машину в полосе

Зима в России вновь грозит стать испытанием на прочность для отечественных автолюбителей. Специалисты предупреждают, что число ДТП в холодное время года возрастает в два-три раза, и главной причиной этого являются снегопады и гололед. О том, как избежать проблем на трассе и безопасно выйти из ледяного заноса, эксперты рассказали порталу "Автовзгляд", попутно поделившись житейскими советами.

Так, технический специалист дистрибьютора автозапчастей в России Rossko Константин Ершов рекомендует избегать резких движений, поскольку на скользкой дороге нельзя резко газовать или тормозить. Он напомнил о необходимости придерживаться пониженных скоростей и увеличивать дистанцию между автомобилями в потоке. Например, при скорости 40 км/ч дистанция должна быть не менее 80 метров.

Эксперт автошколы "Звездный мост" Николай Морозов советует потренировать навыки безопасного торможения до появления гололеда. На скользкой дороге лучше всего тормозить двигателем, минимизируя использование педали тормоза. Если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач, стоит увеличить дистанцию торможения и снизить использование рабочего тормоза, напомнил специалист.

Для водителей с механической коробкой передач важно действовать плавно, переключаясь с высокой на более низкую передачу каждые 20-30 секунд. На автомобилях с автоматической коробкой передач этот эффект срабатывает еще дольше, поэтому стоит принудительно переходить с высоких передач на низкие, отметил Морозов.

Если приходится тормозить на близкой дистанции, нужно нажимать на тормоз с большим усилием, а затем постепенно отпускать его. При "прогрессивном" торможении в последний момент сцепления колес может не хватить, и машина начнет скользить. Если же тормозить резко, водитель может раньше нащупать момент блокировки колес, что даст больше дистанции для торможения.

Если на автомобиле есть система ABS, водителю остается только жать на тормоз и удерживать автомобиль в полосе. Но даже если машина оснащена ABS и системой стабилизации, в гололед нужно тормозить плавно и прерывисто, избегая полной блокировки колес. В отсутствие ABS рекомендуется применять прерывистое или ступенчатое торможение.

Однако зимние дороги общего пользования порой пребывают в таком состоянии, что занос может оказаться неизбежным даже при аккуратном вождении. Каждое пятое ДТП происходит из-за ненадлежащего асфальтового полотна, отмечает исполнительный директор "Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта" Юлия Антонова.

Если срыв в занос неизбежен или того хуже, уже произошел, нужно реагировать мгновенно. Выводить автомобиль из заноса следует, выкручивая руль в сторону увода с траектории. На переднеприводных машинах можно поддать газу и плавно выпрямить руль, на заднеприводных - отпустить ненадолго педаль акселератора и снова добавить, когда колеса вновь обретут сцепление.

Стоит помнить, что безопасность на трассе зависит от ваших навыков и опыта. Эксперты в один голос советуют тренировать свои умения, быть предельно внимательными и осторожными - тогда зимние дороги не станут предвестником бед и проблем.

