Как подогреть незамерзайку в мороз (и надо ли это делать)

Колодочкин: Теплообменник при подогреве незамерзайки – эффективно, но рискованно

Оказывается, цифра «-30°C» на канистре с незамерзающей жидкостью для автомобиля – это ловкий маркетинговый трюк. Она говорит лишь о том, что жидкость не превратится в лед внутри бачка, но молчит о главном: на морозе она густеет, как сметана, и просто не дойдет до вашего лобового стекла.

Принцип кажется гениальным: в бачок омывателя устанавливается змеевик-теплообменник, который подключается шлангами к контуру охлаждающей жидкости. Горячий антифриз, циркулируя по этому контуру, постоянно подогревает жидкость в бачке, не давая ей загустеть.

Михаил Колодочкин, обозреватель журнала «За рулем»:

– Эффективность решения в дальней поездке даже избыточная. Дело в том, что спирт, содержащийся в жидкости, постепенно испаряется, и его концентрация падает. Получается своего рода перегонный аппарат, только полезная фракция развеивается в атмосфере. К тому же подсоединение к системе охлаждения с высокой температурой и давлением, превышающим 1 бар, может привести к разрыву неармированных шлангов неизвестного качества. Утечка охлаждающей жидкости приведет к перегреву и поломке двигателя. Специалисты предупреждают: такой метод можно рассматривать только с полной заменой всех элементов контура на шланги гарантированного качества. Таким образом, попытка радикально решить проблему обмерзания стеклоомывателя порождает новые вопросы: от быстрого выветривания спирта до реальных рисков для «здоровья» автомобиля. Так где же золотая середина? Существуют ли по-настоящему безопасные и эффективные способы зимней борьбы за чистый обзор?

Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексеея Ревина «Нагревательство» из журнала «За рулем» № 12 за 2025 год.