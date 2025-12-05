В России предложили изымать машины за пьяное вождение после первого нарушения

Заксобрание Вологодской области выступило с инициативой ужесточения наказания за управление транспортом в состоянии опьянения. В дополнение к штрафу и лишению водительских прав региональные депутаты хотят конфисковывать автомобили, причем меру применять предложено уже с первого нарушения. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сегодня машины забирают в случае повторного нарушения в течение года и применяется санкция исключительно в рамках уголовных, а не административных дел. По мнению авторов инициативы, действующее наказание неэффективно, так что необходимо распространить практику и на административные производства, но при этом окончательное решение о применении меры оставить на усмотрение суда.

Кроме того, депутаты предложили запретить регистрацию транспортных средств в ГИБДД в течение года после истечения срока наказания тем, кто ранее был оштрафован или лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Авторы поправок отмечают, что пьяная езда является «одним из наиболее опасных правонарушений в сфере дорожного движения», а сложившаяся система наказания «степени этой опасности не соответствует».

Ранее Верховный суд России подтвердил законность конфискации автомобилей у сожителей злостных нарушителей ПДД.