На что обращать внимание при покупке подержанного Reanult Duster

«За рулем» рассказал о нюансах выбора кроссовера Renault Duster с пробегом.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил рейтинг самых выносливых субкомпактных кроссоверов.

Такие машины можно смело (с учетом всесторонней проверки, конечно) брать даже на больших пробегах и даже после третьего владельца, утверждает эксперт. В этом списке нет «китайцев» первых поколений, сложных прямовпрысковых турбомоторов и вариаторов. Только технические решения, в прямом смысле проверенные временем. Конечно, такой рейтинг не обошелся без Renault Duster первого поколения.

С 2015 года такие машины пошли в рестайлинге. Длина – 4315 мм, клиренс – 205 мм, багажник – 408 л (у 4×2 – больше). Средняя цена восьмилетних машин – 1,16 млн рублей, средний пробег – 140 тысяч км. На что обратить внимание при покупке?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: