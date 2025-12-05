Стоит ли покупать Toyota Raize за 2 млн рублей

Названы преимущества и недостатки кроссовера Toyota Raize с правым рулем/

© Toyota

Большая часть Raize на рынке – с передним приводом, но есть кроссоверы и со всеми ведущими. Как у нас. Вариант с турбомотором, вариатором и полным приводом стоит около 2 млн рублей.

А это территория самых дешевых официальных кроссоверов, вроде Москвича 3 – у которых нет полного привода.

Трехцилиндровый литровый турбомотор 1KR-VET мощностью 98 л. с. ставится на многие исконно японские Тойоты, а также на Daihatsu и Subaru.

Но услышать характерный «неуравновешенный» рокот трех цилиндров у меня вышло не сразу: кнопка запуска с первого раза не среагировала. Это одна из болячек Raize, в Японии даже была отзывная кампания. Ремонта хватает примерно на год, после чего снова требуется вмешательство.

Удивительно, что аналогичный блок у родственного микровэна Toyota Tank/Roomy работает исправно. Чем владельцы и пользуются, ставя узел от этих «кубиков».

Как бы то ни было, моторчик бодрый и для легкого кроссовера достаточный. Несмотря на скромную мощность, первые 100 км/ч набираются за уверенные 11 секунд. Вот что стройная фигура в одну тонну делает!

Правда, если салон и багажник заполнены, задор пропадает. Оттого в Японии стали популярными кит-комплекты доработки мотора, ­дающие 10–15 сил сверху – вроде как без ущерба для ресурса.

«Неправильное» размещение руля оборачивается еще и тем, что до терминалов на парковках не всегда удается дотянуться – по переднему ряду нельзя свободно перемещаться, как в праворульных «кубиках». Зато, когда привыкнешь и к зеркальному расположению подрулевых переключателей, начинаешь получать удовольствие.

Характер шасси живой и даже немного дерзкий. Raize задорно ныряет в любое образовавшееся окно и отлично реагирует на руль. Но подвеска немного зажата. Плавные неровности отрабатываются нормально, а вот стыки и глубокие ямы даются тяжело.

Беречь ходовую надо, ибо унификации с другими компактными «прулями» нет. Даже тормозные диски оригинальные. Под заказ купить можно всё, но подождать придется. С расходниками проблем нет, а цены не кусаются.

Не стоит забывать и то, что свет у «правого руля» необходимо переделать под правостороннее движение – иначе и встречные ослепляются, и правую обочину не видно. Техцентров, которые возьмутся за эту работу, много. Цены колеблются в пределах 40–50 тысяч рублей.

Как вариант, можно купить готовые фары от машины для ближневосточного рынка: Raize имеет заводские леворульные варианты. Но это будет дороже.

Также при покупке стоит озаботиться антикором. Проблема не столько в тонкой краске, сколько в полном отсутствии оцинковки. Поскольку днище и скрытые полости покрыты только грунтом, это еще актуальнее.

Toyota Raize – неплохая альтернатива новым бюджетным «китайцам». Да еще и полноприводная. Кстати, муфта привода задней оси работает с преднатягом и подключает ее плавно. Только к искомым 2 млн рублей сразу стоит прибавить переделку фар и дополнительный антикор. Без последнего легенда о вечности праворульных «японцев» разрушится через несколько лет.

Благодарим Дмитрия Соловьева и Алексея Лукиных за предоставленные автомобили.