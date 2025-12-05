Кто сильнее всех пострадал от нового утильсбора

Введенные новые ставки утильсбора резко сегментировали рынок импортных автомобилей.

«Более всего пострадал средний класс (как автомобилей, так и населения). Если раньше наиболее популярными для российских семей были подержанные корейские и европейские автомобили ценой 3-5 миллионов рублей, то теперь этот сегмент стал по факту недоступным. Простой пример: вместительный семейный минивен Kia Carnival или внедорожник Hyundai Santa-Fe c дизельным двигателем 2.2 литра, 21-22 годов выпуска с пробегом 40-60 тысяч км выходил своим владельцам с учётом всех затрат, включая таможенные платежи примерно в 3 млн. рублей. И это был отличный выбор за эти деньги. Теперь только утилизационный сбор на такие автомобили составляет 3.5 миллиона рублей - больше, чем стоит сам автомобиль со всеми издержками. Естественно, никто просто не будет платить такой сбор и откажется от покупки таких автомобилей», - рассказал основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин.

Что касается бюджетного сегмента (до 3 млн. рублей), отметил эксперт, то здесь остаются ряд моделей с мощностью до 160 л.с., которые можно приобрести по хорошей цене благодаря попаданию в льготные тарифы утильсбора. Конечно, теперь выбор значительно меньше, так как большинство авто этого сегмента имеют чуть большую мощность - от 161 до 185 л.с., и почти нет выбора полноприводных авто с "проходной" мощностью.

«Но для бюджетного сегмента подкралась проблема там, откуда ее не ждали - введение с 1 января 2026 года запрета на экспорт новых автомобилей правительством Китая. По новым правилам, авто можно вывозить из Китая не ранее, чем через 6 месяцев после производства. Это уже привело к дефициту и как следствию - росту цен на бюджетные модели, по некоторым он достиг 10-12% за две недели. Как будет развиваться дальше ситуация с поставками новых автомобилей из Китая, пока не ясно», - сообщил эксперт.

Меньше всего пострадает премиум-сегмент.

«Автомобили с мощными двигателями и ранее платили коммерческий утильсбор, поэтому повышение его к примеру с 3 до 4 миллионов рублей при цене автомобиля в 15-25 миллионов не сыграет никакой роли. Такие машины как покупали, так и будут покупать. Так что, как бы это странно не казалось, именно вип-сегмент практически никак не пострадает от новых ставок утильсбора», - резюмировал Сергей Пиголкин.

