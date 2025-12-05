Пять моделей, которые покинули российский авторынок в 2025 году

В обзор "Российской газеты" попали пять моделей, покинувшие российский рынок по разным причинам. Какие-то машины ушли окончательно и бесповоротно, а какие-то из-за поступления на наш рынок моделей-близнецов от других брендов, с усиленной российской адаптацией.

Geely Emgrand

Выведение компактного седана Emgrand из российской линейки бренда Geely стало практически неизбежным после начала российских продаж 30 сентября 2025 года его "близнеца" Belgee S50, выпуск которого ранее в этом году наладили на заводе в белорусском Жодино. При этом белорусский вариант предложили в РФ значительно дешевле аналогов от Geely - по цене от 2 184 000 до 2 244 000 рублей. А вот за Geely Emgrand до недавнего времени просили от 2 093 900 до 2 663 900 рублей.

Правда и то, что белорусские машины лишились ряда бонусов "четырехдверки" от Geely. Например, перестала предлагаться модная бежево-голубая обивка кресел и других элементов салона. Также, если для Emgrand было доступно шесть вариантов окраски кузова, то у Belgee S50 их девять.

При этом "Эски" ил Беларуси получили усиленную антикоррозионную защиту и более толстый слой ЛКП. Belgee S50 продается в РФ в трех комплектациях, у Emgrand их было четыре. По агрегатной же связке все осталось без изменений. До начала ноября обе модели предлагались с передним приводом, 1,5-литровым 122-сильным "атмосферником" на 122 л.с., 6-диапазонным "автоматом" Aisin или базовой 5-ступенчатой "механикой". 6 ноября "РГ" сообщила о том, что из комплектации седана Geely Emgrand в РФ исчезла базовая версия с механической коробкой передач, и вот теперь модель и вовсе покидает наш рынок.

Evolute i-Prо

Evolute i-Pro - это лицензионная копия китайского седана Dongfeng Aeolus E70, а тот является электрической конверсией хорошо известного в России Nissan Sylphy поколения G11 (он же Nissan Almera тольяттинской сборки).

Единственный электромотор на передней оси выдает у Evolute i-Prо максимальные 150 л.с. и 210 Нм, емкости тяговой батареи в 53 кВт хватит на более 400 км пути по условиям NEDC. На практике в городских условиях речь идет о порядка 350 км в теплые сезоны и 250 км зимой. Разгон до 100 км/ч некогда самый доступный электроседан российского бренда тратит 9,5 с при "максималке" 145 км/ч.

Модель оснащается самым распространенным в России на сегодня разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать электромобиль медленным переменным, и быстрым постоянным током.

Как ранее рассказали "РГ" в пресс-службе бренда, компания приняла решение прекратить производство Evolute i-Pro в связи с завершением жизненного цикла модели.

"В настоящее время мы активно работаем над обновлением модельной линейки Evolute и скоро представим новые, более современные и технологичные электромобили", - добавили в Evolute.

Skywell ET5 и Skywell HT-i

Китайский бренд Skywell официально вышел на российский рынок в 2022 году c электрокроссовером ET5, в 2023 году к нему присоединился гибридный кроссовер HT-i. В планах компании на 2023 год значилась поставка электрического фургона D11. Однако в феврале 2025 года представители бренда сообщили "РГ", что компания не планирует развивать бизнес по продаже новых автомобилей в России. Флагманская модель Skywell ET5 при габаритах 4698х1908х1696 мм предлагала матричную оптику. 204-сильный электромотор приводит в ET5 передние колеса через одноступенчатую трансмиссию. Тяговая батарея на 72 кВт∙ч обеспечивает дальность хода по европейскому циклу WLTP составляет 400 км.

Гибридный кроссовер Skywell HT-i, в свою очередь, оснащен 1,5-литровым турбомотором на 103 л.с и электроагрегатом на 177 л.с., питающийся от литий-ионной батареи на 21.7 кВт⋅ч или 32.8 кВт⋅ч. Оба аккумулятора позволяют использовать гибрид в чисто электрическом режиме на ежедневной основе. Запас хода HT-i только на электротяге составляет 81 км и 145 км соответственно. Максимальный гибридный пробег заявлен на уровне 1267 км. Гибридная установка предусматривает исключительно передний привод.

Skywell ET5 стоил 4 000 000 - 4 500 000 млн рублей, Skywell HT-i - от 4 450 000 до 5 050 000 рублей Skywell ET5, что было сопоставимо с премиальными моделями. Эксперты также сходятся на том, что импортер не смог эффективно продвигать бренд на российском рынке, а дилеры не были готовы вкладывать средства в маркетинг. Несмотря на растущие показатели продаж электрокаров в России, абсолютные цифры реализации бренда оставались низкими.

Geely Coolray

Компактный кроссовер Geely интересен ярким дизайном и тем, что создан на платформе BMA, разработанной совместно с инженерами Volvo. На российском рынке с четырехцилиндрового 1,5-литрового турбодвигателя модели сняли 147 л.с. Бодрый и экономичный двигатель сочетается с 7-ступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом. Такой автомобиль ускоряется до "сотни" всего за 8,1 с., при "максималке" 195 км/ч и расходует лишь 6,1 л/100 км в смешанном цикле.

Подвеска в прошлом самого доступного кроссовера марки в РФ настроена плотно, почти как у "горячих" хэтчбеков. Модель ценили за добротную отделку интерьера, цифровой инструментарий, электронные ассистенты водителя, разработанные с использованием технологий Volvo, богатое оснащение.

В старших комплектациях предлагались адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, контроль слепых зон, панорамная крыша, беспроводная зарядка и другие опции. Пресс-служба Geely ранее так прокомментировала "РГ" информацию об исчезновении кроссовера Geely Coolray с официального сайта марки: "Новые поставки модели в Россию не планируются, так как мы видим, что Geely Cityray полностью удовлетворяет спрос в данном сегменте".