Эксперт объяснил, почему автомобиль может неожиданно взорваться

Автоэксперт Петр Баканов опроверг заблуждение о взаимосвязи между использованием дистанционного запуска двигателя и возможным возгоранием автомобиля. По его словам, истинными причинами таких происшествий обычно выступают износившиеся детали топливной системы, сбои в электрической цепи или некачественное обслуживание.

— Если у автомобиля были какие-либо технические неисправности, которые могли привести вот к такой ситуации, — это совсем другой разговор. Среди причин, которые первыми приходят на ум, — старые треснутые топливные трубки, какая-то поломка, либо, может быть, некачественно выполненное обслуживание в ходе последней технической инспекции автомобиля. Может быть все что угодно, заканчивая заложенным взрывным устройством, — объяснил эксперт.

Комментируя недавний случай взрыва автомобиля в столице, Баканов уточнил, что вне зависимости от способа запуска мотора риски остаются одинаковыми.

— Прямой связи между дистанционным запуском и взрывом, на мой взгляд, не существует, — добавил он.

Тем не менее эксперт предупредил водителей о потенциальных рисках дистанционного управления автомобилем, подчеркивая необходимость тщательного контроля состояния машины, особенно системы охлаждения и электрооборудования, сообщает РИАМО.

