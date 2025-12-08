Mazda пошла против своих принципов, добавив в CX-5 новый элемент

Кроссовер Mazda CX-5 2026 получил огромный цифровой экран и голосового помощника.

© За рулем

Японский бренд, известный приверженностью к тактильным кнопкам, неожиданно сделал резкий разворот.

Mazda, долгое время сопротивлявшаяся тренду на большие экраны и отказ от физических кнопок, кардинально меняет курс. Флагманский кроссовер CX-5 2026 модельного года получил новый салон, где центральное место занимает огромный сенсорный дисплей, а привычные органы управления исчезли. Компания объясняет этот шаг стремлением снизить отвлекаемость водителя, делая ставку на голосовое управление и интеграцию с сервисами Google.

Вместо отдельного климат-контроля водитель теперь также взаимодействует с цифровой панелью.

Базовая версия получит 12,9-дюймовый экран, а в топовых комплектациях появится и вовсе 15,6-дюймовый дисплей, превосходящий по размеру экран Tesla Model 3. Управление строится вокруг встроенных сервисов Google, включая карты и магазин приложений Play Маркет, а также голосового помощника Gemini. По словам руководителя проектов Mazda Мэтью Вальбуэны, интерфейс интуитивно понятен любому пользователю смартфона.

Парадоксально, но такой выбор Mazda объясняет заботой о безопасности. Разработчики утверждают, что обновленная система, где основные функции доступны с нового мультифункционального рулевого колеса или голосом, минимизирует необходимость отрывать руки от руля и взгляд от дороги.

Однако это вызвало споры среди поклонников марки, которые ценили ее традиционную «водительскую» философию.

Пока неясно, станет ли этот дизайн новым стандартом для Mazda или компания, как некоторые конкуренты, наигравшись в сенсоры, в будущем вернется к тактильным элементам.