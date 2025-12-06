Водителей предупредили об ошибке шиномонтажников, которая станет фатальной

Эксперт Растегаев перечислил три сценария ДТП из-за одной ошибки шиномонтажников.

Неверная установка зимних шин с направленным рисунком может спровоцировать аквапланирование, разворот и занос на снежной «каше», сообщил шинный эксперт журнала «Авторевю» Олег Растегаев.

Комментарий эксперта Олег Растегаев, шинный эксперт журнала «Авторевю»:

– Направленный рисунок протектора предназначен для выталкивания воды из зоны контакта шины с дорогой. Не верно установленная шина приводит к тому, что протектор блокируется, что содействует более раннему аквапланированию на слое воды или возникновению «слэшпленинга» – скольжения на снежно-водяной каше. Скорость начала аквапланирования будет на 10–15% ниже при неправильной установке.

Он отметил, что раннее «всплытие» шины на воде или «миксте» с ухудшением управляемости создает риск в критических ситуациях на дороге. Особенно опасно, если на одной оси установлены две шины с разными направлениями рисунка протектора.

В этом случае при торможении и разгоне на снегу или снежно-водяной каше может возникнуть дестабилизирующий момент, что способно привести к развороту автомобиля, предостерег Растегаев.

По его словам, путаница с установкой шин на шиномонтаже указывает на низкое качество услуг в этой мастерской, так как на боковинах шин с направленным рисунком всегда отмечено направление вращения, а у асимметричных протекторов – сторона установки на диск (внутренняя и наружная).

