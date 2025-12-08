Ремень вместо цепи ГРМ, + 7 л.с. и всё? Что еще поменяли в Лада Нива Travel

Эксперт Виноградов протестировал Лада Нива Travel с новым мотором.

© За рулем

Дайте нам больше мощности! Эти слова можно было услышать почти от любого нивовода. Несмотря на искреннюю любовь к своему автомобилю, нехватку сил ­ощущали все.

Особенно критичной ситуация была с более тяжелой Нивой Travel – с жигулевским мотором она ехала только с попутным ветром. Потому именно Нива Travel первой примерила на себя новый двигатель 1.8. Но прибавка в мощности составила… всего семь лошадок! Ради чего весь сыр-бор?

Модернизация двигателя

Действительно ли двигатель Нивы – новый? И да, и нет. Восьмиклапанного мотора 1.8 мощностью 90 л. с. у Лады действительно не было. Но создан он не на пустом месте.

Блок цилиндров «193‑й» – от шестнадцатиклапанного двигателя Весты. А головка 11182 – от восьмиклапанного мотора 1.6. Всё это – плод долгой эволюции мотора ВАЗ‑2108 середины 80‑х годов.

Вместо цепи привода ГРМ – ремень! И теперь на передней стенке мотора красуется его кожух. Регламент замены – каждые 60 тысяч км.

Цепь тоже была не вечна, да еще и за натяжением нужно было следить. Впрочем, даже если ремень оборвется, катастрофы не случится, поскольку мотор «безвтыковой»: в днищах поршней есть выемки для клапанов.

Меня больше беспокоит другое: что будет при прохождении брода. Не пропустит ли пластиковый кожух воду? В том, что во время купания стоит отключить кондиционер, сомнений нет: компрессор расположен в самом низу.

Вообще, расположение навесных агрегатов любопытно. Из-за начальной «поперечности» двигателя (а в Ниве он расположен продольно) пришлось соорудить отдельную навесную стойку для генератора, насоса гидроусилителя руля и компрессора.

Замена сердца потянула за собой и другие перемены. Передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличился в диаметре и переехал в передний свес. Он больше не служит одновременно опорой для переднего редуктора – последний избавился от ненужной нагрузки.

Чтобы переварить больший крутящий момент, изменили начинку заднего редуктора, применили новые полуоси. Поменялись шестерни пятой передачи.

В подвеске спереди – новые кулаки c отрицательным плечом обкатки и нерегулируемыми подшипниками (наконец-то!), новые пружины и амортизаторы. Иные калибровки задних амортизаторов. А передние тормозные диски увеличены в диаметре, получили вентиляцию и замедляются суппортом с плавающей скобой.

Как едет Лада Нива Travel с новым мотором?

Стоило всё это городить, если добавилось лишь семь сил? Однозначно. Ведь главное – крутящий момент! Новый двигатель выдает больше 150 Н·м, причем тяга равномерно выросла на всех оборотах. Уже на оборотах, близких к холостым, момент достигает 127 Н·м – столько же, сколько старый двигатель выдавал в пике!

И если максимальное ускорение с новым и старым моторами еще можно сравнить – на разгон до 100 км/ч уходит на две секунды меньше – то эластичность, по субъективным ощущениям, стала лучше в несколько раз.

Больше не нужно уходить на передачу или две «вниз», чтобы Нива хоть как-то разгонялась. Можно включить пятую на 60 км/ч, и машина будет набирать скорость даже на подъеме. Если раньше желания (да и возможности) гнать больше 100 км/ч особо не было, то теперь всё иначе. Потому заменили шестерни пятой передачи, чтобы они выдерживали высокие обороты при выросшем моменте.

На бездорожье Нива всегда была в своей стихии. Но, как вы знаете, порою у нее была не проходимость, а «пролетаемость»: старого мотора даже с понижайкой не хватало для езды внатяг. Теперь же машина может не только лететь (хотя она это всё еще умеет), но и ползти. Поразительно, но на нижнем ряду раздатки Нива даже на четвертой передаче продолжает лезть в крутую горку, пока хватает возможностей шин. Будто едешь на внедорожном круизе!

Оптика Лада Нива Travel

Самая важная новинка во внешности – это светодиодные фары. Доступны они уже со средней версии Life. Именно фары стали основной причиной заметного подорожания.

Диодная оптика при ближнем свете бьет в полтора раза дальше и заметно шире двухламповых галогенок. Заметна разница и при дальнем свете: дальнобойность достигает 230 м. По ощущениям свет и правда стал куда приятнее и эффективнее.

Производит фары тольяттинская компания Лайтинг Солюшенс, расположенная в особой экономической зоне. Причем именно производит: все внутренние компоненты, отливка корпуса и внутренней поверхности, сборка – всё делается в Тольятти.

Оснащение Лада Нива Travel

Тот случай, когда за все изменения надо ставить «пять». Настроение не испортил даже салон, который устарел еще в момент дебюта.

Нива Travel сохранила себя, приобретя новые черты. Она быстрее, сильнее и тише. Да и расход топлива упал. Подросла только цена, но не сильно.

Обновленная Лада Нива Travel стоит от 1,4 млн рублей за базовое исполнение до 1,7 млн рублей за топовую версию Techno. В среднем подорожание составило от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Ждем этот двигатель на трехдверке!