Старый Geely белорусской сборки или новый Geely из Китая — в чем разница

Geely Atlas прежней генерации после окончания жизненного цикла под основной маркой прописался в Белоруссии под именем Belgee X70. Он успел пережить небольшое обновление и пересмотр комплектаций. Новый Atlas стал заметно крупнее и дороже, поэтому «семидесятке» он не конкурент: его длина достигает уже 4670 мм, а цена – от 3,72 млн рублей. Поэтому соперником Belgee X70 следует считать более компактный Geely Cityray.

Belgee X70 (длина 4544 мм) понравится тем, кто не любит «китайщину» в дизайне. Его линии и пропорции традиционны, оптика и решетка радиатора напрочь лишены стремительно вошедшей в моду вычурности форм. То же самое наблюдается в салоне: спокойные линии, «досенсорная» эпоха. Отлогая высокая центральная консоль создает ощущение индивидуальных кокпитов для водителя и переднего пассажира.

Двигатель – «турботройка» 1.5 мощностью 150 сил. Такой же мотор ставится на младший Belgee X50. Агрегат не провальный. Однако отзывы в интернете свидетельствуют, что разные экземпляры сильно отличаются по топливному аппетиту. Объяснить это сложно. На переднеприводном Х70 двигатель сочетается с традиционным 6-ступенчатым автоматом. Российские покупатели такой любят.

Есть и полноприводная версия, которая у китайских кроссоверов этого класса встречается редко. Однако ко всем ведущим колесам прилагается пара неоднозначных решений. Во-первых, коробка здесь другая – преселективный робот. Во-вторых, есть микрогибридная 48-вольтовая надстройка со стартер-генератором. Ездить на электричестве она не позволяет, а лишь немного сэкономит топливо за счет расширенного применения системы старт-стоп.

Geely Cityray (длина 4510 мм) на фоне Belgee выглядит пришельцем из космоса. К тому же не лишенным гоночных амбиций. Выхлоп выведен в разнесенные сдвоенные патрубки, а в топовой комплектации четыре трубы торчат по центру бампера, как на истинном суперкаре.

У Ситирея в полуторалитровом двигателе уже четыре цилиндра, но мощность его немного меньше – 147 л.с. Аналогичный мотор ставится на рестайлинговый Geely Coolray, который покидает наш рынок. Выбирать трансмиссию не приходится: здесь доступен только 7-ступенчатый робот и передний привод.

Примечательно, что мотор Ситирея современнее, чем двигатель Х70. Но для него допустим бензин АИ-92, тогда как в Belgee требуют лить «девяносто пятый». Оба агрегата отвечают экологическому классу Евро-6.

Belgee X70, в зависимости от типа привода, весит 1685-1780 кг. Сотню он набирает за 11 секунд с передним приводом и 12,3 секунды с полным. Geely Cityray заметно легче (1545 кг), из-за чего гораздо динамичнее: у него 100 км/ч на спидометре высвечиваются через 8,9 секунды после старта.

Belgee X70 в базовой комплектации Active стоит 2,58 млн рублей. Оснащение может показаться скромным: 17-дюймовые колеса, галогеновые фары, четыре подушки безопасности, механические регулировки сидений. Но в целом набор неплохой.

Есть двухзонный климат-контроль, а также круиз-контроль с ограничителем скорости, регулировка руля по углу наклона и вылету, отделка сидений экокожей, датчик света, задний парктроник. Обогреваются все сиденья, руль, форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло (но только в зоне покоя дворников).

Присутствуют даже аксессуары, которые китайцы в гораздо более дорогих машинах считают лишними – шторка багажника и очечник. Мультимедийная система – с экраном на 12,3 дюйма, камерой заднего вида и китайским протоколом «отзеркаливания» экрана телефона.

Комплектация Style повышает цену всего на 20 тысяч рублей. Приобретениями за эту сумму станут LED-фары, шторки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, салонное зеркало с автозатемнением, передний парктроник, бесключевой доступ и датчик дождя. Смысл в базовой версии при такой разницы в цене отпадает.

Belgee X70 Style может быть и полноприводным. Такой автомобиль стоит 2,67 млн рублей.

Для полного привода есть два более богатых уровня оснащения. Prestige за 2,87 млн предлагает «восемнадцатые» диски, отделку боковин багажника тканью вместо пластика, фоновую подсветку салона, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку и электропривод пятой двери. Комплекс систем активной безопасности состоит из адаптивного круиз-контроля, сканера дорожных знаков, автоматического дальнего света, функции автоторможения и удержания в полосе. Кресло водителя получает электрорегулировки, а наружные зеркала – автозатемнение и электроскладывание.

Исполнение Prestige+ (2,95 млн рублей) богаче на панорамную крышу – и только.

Geely Cityray в начальной версии Comfort оценили в 2,85 млн рублей. Тут уже есть LED-оптика, колеса на 18 дюймов, датчики дождя и света, центральный дисплей диагональю 13,2 дюйма и цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,3 дюйма. Круиз-контроль – обычный, климат-контроль – однозонный, отделка сидений – комбинированная (ткань и экокожа), а подушек безопасности всего две. Среди зимних опций отсутствует обогрев задних сидений.

В комплектации Luxury (3,09 млн рублей) добавляются боковые подушки и шторки безопасности, панорамная крыша, салон из экокожи, задний подлокотник, система кругового обзора. Есть полный комплект ассистентов водителя. Плюс обогрев заднего дивана и всей площади лобового стекла. Электроприводы добавляются для положения сиденья водителя и складывания зеркал.

Исполнение Flagship за 3,21 млн – это дополнительно: 19-дюймовые диски, подсветка интерьера, электроприводы пятой двери и кресла пассажира. Топ-версия Flagship Sport за дополнительные 40 тысяч рублей облагораживает кроссовер иным внешним декором и металлическими накладками на педалях.

Имиджево кроссоверы разные, однако в самых актуальных комплектациях Belgee X70 и Geely Cityray близки по цене. Первый позволяет сэкономить, выбрав базовую версию. А второй – выделиться за счет броской внешности варианта Flagship Sport.