Эвакуировали машину: что делать, куда звонить и как быстро забрать авто

Представьте: вышли вы с работы или со встречи к припаркованному автомобилю, а машины на месте нет… Представить это легко, потому что в такой ситуации оказывался почти каждый автовладелец, а кому-то приходилось видеть оказавшихся в этой ситуации близких или знакомых.

Сегодня, в отличие от 1990-х, если машина исчезла - в 90% случаев ее эвакуировали, а не угнали. Но все равно для уточнения первым делом стоит позвонить в ГИБДД. Рассказываем о том, куда звонить, если машину эвакуировали в Москве или СПб, как узнать, на какой штрафстоянке находится машина и как ее вернуть правильно, то есть быстро и без лишних потерь.

Только в Москве по данным Департамента транспорта столичной мэрии, ежедневно эвакуируют более 650-750 автомобилей (это сотни тысяч машин в год). Причины - нарушение правил парковки, отсутствие или сокрытие номеров, стоянка в зоне действия запрещающих знаков.

В 2025 году, как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, 22 тысячи автомобилей в Москве перемещали на штрафстоянки повторно. Общероссийской статистики эвакуаций нет, так как эти службы по понятным причинам не склонны афишировать свою эффективность.

Первые действия: как понять, что машину действительно эвакуировали

Если автомобиля нет на месте, убедитесь, что это не угон и не перестановка, а именно эвакуация неправильно припаркованного авто. На месте иногда остаются косвенные признаки: следы шин эвакуатора, срезанный блокиратор. Инспектор может оставить уведомление на бордюре или дверях подъезда.

Внимательно осмотрите место, где была припаркована машина: возможно, что вы не заметили запрещающий знак или объявление. Либо ваш автомобиль создавал препятствие работе экстренных служб (пожарных, например) - в этих случаях для эвакуации никакой знак и не нужен.

Нарушения правил парковки и некоторые частые случаи

Парковка на пешеходном переходе или ближе 5 метров от него.Стоянка на местах, предназначенных для инвалидов.Парковка на остановках общественного транспорта или ближе 15 метров от них, кроме высадки/посадки пассажиров.Размещение автомобиля вторым рядом.Парковка "ёлочкой" - парковаться на проезжей части можно только параллельно тротуару, если иное не предусмотрено дорожными знаками или разметкой.Парковка в тоннеле или на трамвайных путях.Стоянка под запрещающими знаками (3.27, 3.28, 3.29, 3.30), если в качестве дополнения установлен знак "Работает эвакуатор" (8.24).Парковка на тротуаре или газоне.Стоянка, создающая препятствия для движения других транспортных средств (например, на выезде из двора).Подозрительные автомобили: к ним иногда относят по умолчанию машины без номеров.Эвакуация по решению судебного пристава при наличии задолженностей.Парковка на место возле зарядной станции для электромобилей без зарядки или, тем более, парковка на этом месте обычной автомашины с бензиновым двигателем.

Известный автоюрист Александр Шумский обращает внимание: ухищрения автомобилистов, вроде включенной "аварийки" или снятия номеров от эвакуации транспортного средства не спасают. Включенная аварийка в результате может на стоянке "посадить" аккумулятор. А снятие номеров значительно затруднит поиск автомобиля - придется долго объезжать штрафные стоянки, в результате плата за хранение машины вырастет.

Коммунальщики иногда переставляют машины - это бывает в тех случаях, когда машина была припаркована раньше, чем на этом участке улицы (дороги) начался ремонт или уборка. Автомобиль может забрать родственник. Угоны бывают реже, но исключать их полностью тоже нельзя.

Чтобы проверить вариант с коммунальными службами, можно осмотреть ближайшие улицы и дворы. Но сначала, разумеется, для проверки нужно позвонить родственникам (если есть вероятность неожиданного для вас использования ими автомобиля) или по перечисленным ниже телефонам.

Куда звонить: проверяем, на какой штрафстоянке ваша машина

Во всех регионах России:

102 - дежурная часть ГИБДД;112 - единый номер (работает во всех регионах).

В Москве:

сервис "Московский транспорт";поиск по номеру автомобиля;горячая линия: +7 (495) 539-54-54;Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) - если эвакуацию провел инспектор МАДИ.

В Санкт-Петербурге:

+7 (812) 680-33-33;портал "Парковки Санкт-Петербурга".

Что нужно сообщить оператору:

госномер автомобиля;

марку и модель автомобиля;

адрес, где вы оставили машину;

примерное время исчезновения.

После проверки по базе оператор скажет, куда эвакуировали машину и когда. Если автомобиль был отправлен на штрафстоянку судебными приставами, информация об этом должна появиться в "Банке данных исполнительных производств" на сайте ФССП России. Но в этом случае забрать машину получится только после оплаты задолженности.

Что нужно знать точно:

адрес штрафной автостоянки;название и адрес подразделения ГИБДД/МАДИ, которое задержало машину;время работы подразделения и стоянки: не везде штрафстоянка выдает машины круглосуточно;принимают ли оплату (эвакуации, хранения и штрафа) на месте или только онлайн.

Какие документы понадобятся для возврата автомобиля

Документ Зачем нуженГде взятьПаспортПодтверждение личностиУ владельцаВодительское удостоверение Право управления У водителяСТС Подтверждение регистрации Если в машине - оформляется допускПолис ОСАГООбязательное требованиеЭлектронная копия подходитПротокол задержания Основание эвакуации ГИБДД/МАДИ

Важно: если документы остались в автомобиле - на штрафстоянке оформляется "допуск в салон"; это бесплатная процедура. Только вот в этом случае придется сначала ехать на штрафстоянку, получать там документы, потом в МАДИ (для Москвы) или ГИБДД, а потом снова на стоянку.

Получаем разрешение на возврат автомобиля

Где получать:

в том отделении ГИБДД, которое оформило задержание;в Москве - в МАДИ или в ГИБДД (в зависимости от протокола).

Что выдадут:

копию протокола;постановление о правонарушении;разрешение на выдачу автомобиля.

Сколько времени занимает:

обычно до 30 минут;в праздники - дольше.

Автоюристы напоминают: для оплаты штрафа за административное правонарушение, а также расходов на эвакуацию и хранение транспортного средства согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ) у автомобилиста есть 60 дней. Требовать оплатить все сразу и немедленно, и, тем более, делать оплату условием получения автомобиля ни сотрудники штрафстоянки, сотрудники ГИБДД или МАДИ не имеют права.

Однако в Москве действует поощрительная мера, предусмотренная городским законодательством: если вы оплачиваете все сразу до получения автомобиля, то вам предоставляют скидку в 25%. Таким образом, если вы не намерены оспаривать законность штрафа за правонарушение и эвакуацию машины, то есть смысл этой скидкой воспользоваться.

Забираем машину со штрафстоянки: что делать на месте

Как проходит процедура:

Предъявляете паспорт, СТС и разрешение.Получаете акт приема-передачи.Осматриваете автомобиль.Подписываете документы.Забираете автомобиль.

Осмотр автомобиля:

Обходите машину вместе с сотрудником стоянки.Снимаете автомобиль на фото/видео в формате 360°.Особое внимание: бампер, пороги, диски, двери.

Что делать при обнаружении повреждений:

Не подписывать акт-приёма передачи.Вызвать полицию (участкового) и (желательно) независимого эксперта.Зафиксировать повреждения.Составить письменную претензию.

Что должно быть в письменной претензии:

Данные (Ф.И.О. и должность) руководителя фирмы, оказывающей услуги по эвакуации; Ф.И.О. заявителя; дата и время эвакуации.Название организации, которая приняла машину на ответственное хранение.Указание повреждений (списком) и общей суммы для их устранения, с требованием возмещения причиненного ущерба.Приложение: все имеющие юридическое значение копии документов, подтверждающих правомерность требований - протокол задержания автомобиля; квитанция об оплате услуг по доставке и содержанию ТС (оригинал); заключение эксперта;Если интересы владельца транспортного средства представляет другое лицо, необходима доверенность на представителя.

Автоюристы советуют зафиксировать дату и время обнаружения повреждений звонком на горячую линию ГИБДД (телефон в каждом регионе свой). Телефонограмма может быть использована в суде.

Сколько стоит эвакуация и хранение автомобиля

Услуга Средняя стоимость, рубПримечаниеЭвакуация легкового авто 2 500-7 000 Зависит от регионаХранение на штрафстоянке (сутки)1 000 - 1 300 Первые 24 часа часто бесплатноШтраф за нарушение 1 500 - 5 000Согласно КоАП РФ

Эвакуация и хранение автомобиля в Москве: особенности

Плата за эвакуацию и хранение зависит от категории автомобиля, тарифы меняются в среднем раз в полгода (в сторону увеличения).

С 1 июня 2025 года перемещение транспортного средства категории В (легкового автомобиля) в зависимости от мощности двигателя стоит от 5 700 до 11 850 руб., хранение - от 1 650 до 2 200 руб/сутки.

Можно ли остановить эвакуацию, если вы успели прибыть на место?

Здесь, как ни странно, возможны не два, а три варианта развития событий:

Если автомобиль уже подняли, но не начали движение, вы можете предъявить документы, при этом эвакуацию обязаны отменить. В этом случае придется оплатить только штраф за нарушение.Если эвакуатор уже начал движение, то машину обязаны довезти до штрафстоянки. В этом случае остановить эвакуацию нельзя.Эвакуатор еще не начал движение, вы предъявили документы, но на вас, предъявившего свои права автовладельца, не обращают внимания. В этом случае автоюристы рекомендуют фиксировать все на видео, но ни в коем случае не предпринимать попыток силой остановить эвакуацию - можно получить уголовку за попытку забрать авто с эвакуатора, отмечает Александр Шумский. Лучше собрать доказательства и оспорить незаконную эвакуацию потом.

Что делать, если эвакуация была незаконной

Основания считать эвакуацию незаконной:

Знак был установлен неправильно.Не указана зона действия разметки.Машина была припаркована по всем правилам.Эвакуировали, хотя водитель был рядом и предъявил свои документы.

Как обжаловать незаконную эвакуацию

Подайте жалобу в течение 10 дней после вынесения постановления о правонарушении. Документы можно направить онлайн (на сайте "Госуслуги" или mos.ru, если это Москва и нарушение порядка допущено сотрудниками МАДИ), лично в ГИБДД или в МАДИ, либо заказным письмом.

В жалобе нужно подробно описать ситуацию и приложить доказательства незаконности эвакуации: фото или видеоматериалы. В случае отсутствия ответа в установленные законом сроки направьте исковое заявление в суд.

Часто задаваемые вопросы

Куда звонить первым делом, если машину эвакуировали?

В первую очередь нужно звонить в дежурную часть ГИБДД или по номеру 112. Операторы проверят информацию о вашем автомобиле и подскажут, была ли эвакуация и куда именно отвезли машину.

Как быстро узнать адрес штрафстоянки?

Самый быстрый способ - воспользоваться сервисами городской эвакуации или вызвать проверку эвакуации автомобиля по телефону ГИБДД. В Москве и Санкт Петербурге работают специальные онлайн-сервисы, позволяющие определить адрес стоянки по госномеру.

Можно ли забрать машину без оплаты штрафа?

Да, штраф за нарушение и стоимость эвакуации можно оплатить позже, как и оплатить хранение на штрафной автостоянке. Это норма федерального законодательства.

Что делать, если документы остались в салоне?

На штрафстоянке сотрудник откроет автомобиль в вашем присутствии, чтобы вы могли забрать документы для возврата авто. Это стандартная процедура.

Как оспорить незаконную эвакуацию?

Необходимо подать жалобу в ГИБДД или МАДИ (в Москве), приложив фото и видеодоказательства. Далее можно направить иск в суд.

Что делать, если эвакуатор повредил автомобиль?

До выезда со стоянки составить акт и зафиксировать повреждения, далее подать претензию перевозчику.

Заключение

Эвакуация автомобиля - неприятная, но решаемая проблема. А если машину готовят к перевозке при вас, то, пока эвакуатор не начал движение, этот процесс вообще можно остановить.

Главное - не паниковать, действовать последовательно и получать информацию только из официальных источников. Алгоритм действий всегда один и тот же, он занимает от 30 минут до нескольких часов. Чем быстрее вы узнаете о местонахождении автомобиля и оформите необходимые документы, тем меньше времени и денег уйдет на его возврат. Если же вы уверены, что эвакуация была произведена незаконно, можно обжаловать постановление и добиваться компенсации.

Ну а для предотвращения таких случаев эксперты советуют всегда проверять место парковки и делать фото даже при недолгой стоянке - это поможет при спорных эвакуациях. Понятно, что на это чаще всего нет времени, но потери и этого ресурса, и денег при эвакуации машины всегда значительно выше.