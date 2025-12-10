Дилеры рассказали о будущем авторынка России в 2026 году

По данным "Автостата", базовый прогноз продаж автомобилей предполагает реализацию около 1,32-1,34 миллиона штук. В оптимистическом сценарии продажи могут вырасти до 1,45 миллиона, а в негативном - сократиться до 1,2 миллиона.

Санкции, увеличение налогов и сборов, ключевая ставка, колебания валютных курсов и инфляция продолжают оказывать значительное влияние на рынок. Начало года может оказаться сложным из-за изменений в правилах расчета утилизационного сбора, что, вероятно, снизит спрос на 50-60 тысяч автомобилей в первые месяцы.

Генеральный директор компании "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий также ожидает слабый первый квартал из-за ограниченных запасов у некоторых брендов и их осторожной стратегии продаж. Запасы автомобилей на складах сократились после рекордного импорта в 2024 году. Крупного избытка машин до середины 2026 года не ожидается, так как бренды постепенно переходят на локальную сборку. Однако вторая половина года может стать более активной, когда мощности локализованного производства достигнут плановых объемов.

Локализация сборки становится ключевым фактором для сохранения ценовой конкурентоспособности, полагает заместитель директора департамента продаж Major Александр Николаев. Параллельный импорт будет сокращаться в пользу официальных поставок. Начало года может сопровождаться распродажами остатков и усилением спецпредложений.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства "Автостат" Виктор Пушкарев подчеркнул, что медианная стоимость нового автомобиля в 2025 году выросла на 10%, достигнув 3,42 млн рублей к октябрю. Средний размер кредита увеличился на 25% и составил 1,51 млн рублей. Эксперт считает, что даже при смягчении кредитной политики рост цен в 2026 году, вероятно, продолжится, а доступность машин будет снижаться, приближая рынок к новому ценовому "потолку".

