Прокатиться с «огоньком»: можно ли получить штраф за гирлянду в машине?

В последнее время украшение автомобиля праздничными гирляндами стало популярным способом добавить яркости и уюта в новогодние дни. Но возникает вопросы: можно ли за это получить штраф или какое-либо административное наказание?

© runews24.ru

В беседе с ИА RuNews24.ru юрист группы компаний «Алтегра» Юлия Дмитрук объяснила, что закон не содержит прямого запрета на использование гирлянд на автомобиле. Но для того, чтобы не получить штраф от сотрудников ГИБДД нужно соблюдать следующие правила:

Гирлянду нельзя размещать на лобовых, боковых стеклах, зеркалах заднего вида. Она не должна закрывать обзор водителю. Украшения не должны мешать работе систем автомобиля. Гирлянда не должна нарушать требования, предъявляемые к световым приборам автомобиля. Нельзя закрывать фары, поворотники или стоп-сигналы. Нельзя создавать иллюзию работы световых приборов автомобиля. Нельзя размещать на передней части машины гирлянды красного цвета, на задней части автомобиля – желтого и белого цвета. Нельзя закрывать государственный регистрационный знак.