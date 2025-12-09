Сколько придется платить с 1 января и можно ли снизить расходы на эвакуацию авто

С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках. Так, если у вас увезут легковушку с мощностью двигателя от 80 лошадиных сил, то это обойдется в 12 450 рублей. А если в течение первых суток забрать авто со стоянки не получится, то включится счетчик - за каждые сутки будут начислять по 2460 рублей. Впрочем, эти расходы можно снизить, а если не нарушать, то и совсем не иметь их.

Сейчас тарифы ниже - эвакуация легкового авто стоит 11 400 рублей, хранение - 2200. При этом эвакуация легковушек с мощностью больше 250 л.с. сейчас стоит чуть дороже - 11 845 рублей. Но с 1 января стоимость сравняется с менее мощными машинами - будет также 12 450. Первые сутки хранения в эту сумму уже включены, так что важно не затягивать с вызволением машины со штрафстоянки.

Еще надо учитывать, что придется заплатить не только за эвакуацию, но и погасить штраф - машины-то эвакуируют из-за нарушений. Это еще несколько тысяч рублей в зависимости от того, что именно нарушено.

Впрочем, цену эвакуации можно ощутимо снизить - сразу на четверть. Для этого оплатить эвакуацию и хранение нужно до забора машины. По закону на оплату дается 60 дней, но в Москве, если заплатить сразу, применяется 25-процентная скидка. Например, эвакуация обычной легковушки со скидкой стоит не 11 400, а 8550 рублей. В новом году это правило сохранится.

Но если вы уже сталкивались с эвакуацией своей машины, то наверняка сможете подтвердить, что деньги тут - не самое страшное. На возвращение авто порой приходится потратить целый день. Надо понять, куда увезли машину, получить разрешение на ее выдачу в ГИБДД или МАДИ, потом с этим разрешением и документами на авто приехать на саму стоянку и только тогда получить машину. Штрафстоянки часто находятся на окраинах, и ехать туда приходится на такси.

Квест станет еще сложнее, если документы на машину остались в самой машине, которая уехала на эвакуаторе. Потому что сначала нужно будет их вызволить, после получить разрешение на возврат машины и только потом забрать ее.

Напомню, эвакуируют машины только при серьезных нарушениях - если они мешают проезду или проходу или просто припаркованы в зоне действия знака "Стоянка запрещена" с табличкой, изображающей эвакуатор. Причем в последнем случае сам нарушитель может не понять, что рискует остаться без машины - достаточно не заметить знак. Так что при парковке стоит всегда быть внимательным.

Если же машину эвакуировали, то первым делом надо проверить сам факт эвакуации и выяснить, кто и куда ее увез. В Москве для этого есть несколько сервисов - можно проверить информацию на сайтах mos.ru и parking.mos.ru или в приложении "Парковки России", а можно просто позвонить по телефонам 3210, 102 или 112. Только имейте в виду, что информация там появится спустя 15 минут после эвакуации. Если машину увезли только что, данных в базе еще не будет. Не забудьте уточнить у оператора адрес спецстоянки, название и адрес подразделения ГИБДД/МАДИ, которое задержало ваше авто.

Именно туда с водительским удостоверением, полисом ОСАГО и свидетельством о регистрации машины (СТС) нужно будет приехать первым делом. Там вам выдадут разрешение на возврат машины. Только после этого можно ехать на штрафстоянку и забирать машину.