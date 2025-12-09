Названы все плюсы и минусы китайского Geely Atlas с пробегом

Кроссовер длиной 4519 мм. Привод передний или полный, клиренс 190 мм (по замерам ЗР – 175 мм). Сборка – Беларусь. Обильно представлен на вторичке.

В 2021 году явился Atlas Pro, заявленный как рестайлинг и продававшийся до 2025‑го.

Но у него другие силовые агрегаты, а изначально предлагали только «мягкий» гибрид. Больше похож на отдельную модель, которой и стал в 2024 году под именем Belgee X70.

Здесь его не рассматриваем.

Достоинства

Разумная цена.

Просторный и комфортный салон.

Недостатки

Дороговат в обслуживании.

Не очень надежна электроника.

Моторы

Атмосферники JLD‑4G20 2.0 (139 л. с.) и JLD‑4G24 2.4 (149 л. с.) с распределенным впрыском – модернизированные версии тойотовских моторов 1AZ-FE и 2AZ-FE, которые ставили на RAV4. Цепной привод ГРМ к долгожителям не относится, но 150 тысяч км выдерживает. К этому же сроку может проявиться повышенный угар масла. Жаль, что мотор 2.4 «придушили» с изначальных 174 л. с. под нашу налоговую планку, но ничего не поделаешь.

У турбодвигателя JLE‑4G18TDB 1.8 (184 л. с.) с прямым впрыском характер более нервный. Бензин АИ‑92 противопоказан – умрут свечи, лямбда-зонды и нейтрализатор. Среди слабых мест – топливный насос, перепускной клапан турбины. Были случаи раннего капремонта из-за внезапного клина. Зато нормальная динамика.

Ресурс его оценим в 250 тысяч км. Атмосферники, скорее всего, выдержат и 300 тысяч.

Коробки передач

Только с механической коробкой сочетается мотор 2.0, и привод при этом только передний. Такую же коробку Getrag 6MTT250 ставили на Ford Focus и Kuga. Если следить за уровнем масла, до 200–250 тысяч км всё будет нормально.

Двум старшим двигателям определен шестиступенчатый гидроавтомат DSI575F6. Здесь всё намного сложнее, ибо иногда его меняли по гарантии.

Конструктивно это адаптированная версия австралийского агрегата BTR DSI‑6 M11, знакомого нам по кроссоверам SsangYong. Не очень шустрая, ресурс около 250 тысяч км, и количество возможных неурядиц не поддается прогнозу. В частности, характерны сбои блока управления – коробка начинает дергаться, что обеспечивает ускоренный износ многих элементов. Иные болезненные места: шток поршня блокировки тормозных лент, игольчатый подшипник сцепления С1, датчики скорости и положения.

Заднюю ось подключает муфта BorgWarner. К ней вопросов нет, а есть к герметичности сальников углового редуктора – туда проникает влага, постепенно разъедая внутренности.

Эксплуатационные болячки

Подвеска простая и достаточно живучая – на нормальных дорогах до 100 тысяч км ничего не требуется, кроме как обновлять стойки стабилизаторов и, может быть, шаровые опоры.

Рулевую рейку и тормозные диски на некоторых машинах меняли по гарантии, но у большинства и с ними всё нормально. Иногда намертво клинит электромеханический стояночный тормоз, но опять-таки это единичные случаи.

Основные заботы до 100 тысяч км доставляет электрическая и электронная часть. В частности, сбоят медиасистема и камера кругового обзора. В слякоть (или после мойки) часто отказывает ­бесключевой доступ и замок багажника.

Важно: отзывная кампания в России коснулась топливной магистрали. При критических температурах ниже –40˚C возможно было повреждение топливных трубок, что в нескольких случаях привело к возгоранию.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Atlas 2.4 АКП 4×4

Оптимальный выбор: Atlas 2.4 АКП 4×2 или 4×4

За те же деньги: УАЗ Патриот, Changan CS75, Haval H6, Renault Duster