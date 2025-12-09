Эксперт объяснил, как быстро оценить состояние АКБ автомобиля

Главный признак нездоровья батареи, который невозможно не заметить – это затрудненный пуск мотора. Если не обращать внимания на то, что стартер крутит всё медленнее, через несколько дней ситуация ухудшится. Световые индикаторы притухнут, из-под капота вместо жужжания стартера станет доноситься жалобный вой или треск – в общем, приехали!

Обычно подобные неприятности провоцируются «образом жизни». В первую очередь – спецификой езды по современному мегаполису. Рано утром – пуск холодного мотора с загустевшим за ночь маслом, затем – вялое перемещение по городским пробкам с кучей включенных энергопотребителей (фары, обогреватели, печка и прочее). К вечеру – обратный путь в толчее. Батарея просто не успевает восстановить от генератора потраченный запас энергии, а потому постепенно разряжается.

В холодное время года это особенно заметно, поскольку заряд на морозе идет либо очень слабо, либо вообще не идет. Особенно это неприятно на машинах с наружным расположением АКБ, а также в «неотапливаемом» багажнике седана: тепло горячего двигателя батарее недоступно. В таких условиях быстро отдать концы может даже новенькая батарея!

В том, что напряжение на ее полюсных выводах стало меньше положенного, можно не сомневаться. Однако берем мультиметр. Напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6–12,7 В. Для чистоты эксперимента желательно, чтобы этот замер проводился спустя несколько часов после остановки ДВС, в противном случае напряжение окажется завышенным. Если прибор покажет, к примеру, 12,2 В или меньше, батарею обязательно надо подзарядить.

Батарея ли виновата?

Это проверить просто. Мультиметром измеряем напряжение на полюсных выводах батареи при работающем моторе. Оно должно быть примерно 13,9–14,7 В. Если напряжение существенно ниже, то надо искать причину в генераторе или в проводке.

Не утекает ли заряд?

Бывает и такое: автомобиль не толкается в пробках, а стоит себе на парковке, но напряжение на батарее постоянно снижается. Тут дело не только в том, что АКБ присущ саморазряд.

Современный исправный автомобиль на стоянке всегда потребляет некоторое количество электроэнергии. А такие факторы как старая проводка, нештатные аудиосистемы или сигнализации увеличивают потребление энергии на парковке.

Для автомобиля, который ежедневно ездит, ничего страшного в этом нет. А вот если машина неделями, а то и месяцами стоит без движения, количество потерь может перерасти в неприятное качество.

Чтобы не допускать утечку до критических величин, придуманы многочисленные электронные устройства, например – регистраторы данных, они же – даталоггеры. Никаких активных действий они не предпринимают, а лишь передают сведения о состоянии АКБ на смартфон владельца.

Другой пример полезной автоэлектроники – автоматические размыкатели массы типа «Стоп-разряд», которые принимают решение сами. Если напряжение в бортсети снизилось ниже определенного порога, они отключают батарею, ожидая вмешательства владельца машины.

Интеллектуальный заряд

Некоторые автомобили имеют систему «умного» управления напряжением генератора – без дополнительных датчиков. Такая используется, например, на моделях Renault, даже недорогих, и машинах, построенных на их платформе.

Чаще применяется датчик, который встроен в минусовую клемму и измеряет токи заряда/разряда, напряжение, внутреннее сопротивление и температуру батареи.

Многие автолюбители считают этот датчик вредным: порой при работающем двигателе вольтметр, подсоединенный к клеммам батареи, показывает лишь 12,5 В. Нет заряда! Тогда они отключают колодку с двумя тонкими проводами и умертвляют систему.

Нужно ли так делать? Интеллектуальное управление напряжением способно сэкономить какие-то миллилитры топлива, снижая нагрузку на генератор. А при постоянной езде – и продлить срок службы АКБ. Но если машина зимой ездит изредка, то возможно и стоит отключить «искусственный интеллект», рассчитанный на более тепличные условия.

Сколько на роду написано?

Согласно п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165–2020, средний срок службы батарей в эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев при пробеге не больше 90 тысяч км или 3000 моточасов. Для батарей с уменьшенным расходом воды – не менее 48 месяцев или 100 тысяч км.

На практике батареи обычно служат пять-шесть лет. Конечно, известны примеры того, как батареи отхаживали и более длительные сроки – до 10 и более лет. Но такую живучесть стоит воспринимать как подарок судьбы.

Батареи EFB и AGM могут проработать дольше, порой даже на несколько лет. Но их начальная цена гораздо выше, чем у «обычных» АКБ.