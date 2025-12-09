Назван надежный «кореец» на вторичке почти без слабых мест

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Hyundai Getz с пробегом

Есть автомобили, которые созданы для того, чтобы на них ездили долго. Hyundai Getz – из этой категории, он образец выносливости, чья репутация пережила само его производство.

Сегодня за скромный бюджет в 300 тысяч рублей вы получаете не просто средство передвижения, а практически неисчерпаемый ресурс надежности. Это тот редкий случай на вторичном рынке, когда возраст и пробег отступают на второй план перед продуманной конструкцией и феноменальной живучестью. Большинство предложений за 300 тысяч рублей – рестайлинг 2005–2009 годов с пробегами около 200 тысяч км.

В хэтчбеке конструктивно нет никакой лишней сложности, только проверенные решения. Двигатели 1,4 литра с легкостью отсчитывают сотни тысяч километров, а подвеска справляется с нашими реалиями лучше иных современных новинок.

Это выбор для практичных, кто понимает: настоящая ценность – не в громком имени, а в способности машины годами заводиться с пол-оборота и не требовать постоянных визитов в сервис.

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Конечно, за 300 тыс. рублей это не лучшие экземпляры (лучшие вдвое дороже), но побегать еще смогут.

Массовый мотор – 1.4 (97 л. с.). Топовый 1.6 (105 л. с.) встречается намного реже. Серьезных болячек нет, недомогания сугубо возрастные. Оба неприхотливы к качеству топлива, служат свыше 300 тысяч км. Столько же выдерживает и гидроавтомат (с японскими корнями), но машины с ним дороже. Механика часто требует переборки после 100–150 тысяч км. Поразительно стойкие подвеска и рулевой механизм с гидроусилителем.

