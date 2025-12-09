Три штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

«За рулем» напомнил о трех ошибках водителей при общении с ДПС

© За рулем

Сегодня мы разбираемся со штрафами, которые можно получить во время обычной беседы с инспектором ДПС ГАИ. Спойлер: если вы давно за рулем, финальное нарушение из трех описанных вас наверняка удивит.

1. Послал инспектора – штраф 4000 рублей или арест на 15 суток

Статья: ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Наказание: штраф до 4000 рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Суть нарушения. Мы не берем в расчет маргиналов, которые посылают представителей власти и пытаются скрыться от ДПС – это тема для отдельного разговора. Здесь речь о более распространенных, но от того не менее опасных для водителя ситуациях. Отказались выйти из машины по требованию инспектора? Проигнорировали законное требование открыть багажник? Не передали документы для проверки? Невыполнение любого законного распоряжения сотрудника полиции – это статья 19.3 КоАП РФ.

Неповиновение бывает двух типов. Первое – пассивное, когда вы просто игнорируете требования, молчите или делаете вид, что не слышите. Второе – активное, когда человек действует (например, срывает погоны, портит протокол, отталкивает инспектора и т.д.). Оба варианта попадают под одну статью и чреваты одинаковыми последствиями.

Как не получить штраф. Выполняйте законные требования инспектора ГАИ без пререканий. Если считаете, что инспектор превышает служебные полномочия, то нет смысла препираться на месте, гораздо эффективнее подать жалобу на его действия позднее. По возможности фиксируйте все происходящее на видео, привлекайте свидетелей, но не давайте поводов для конфликта. В моменте ваша задача – не дать повода применить указанную статью.

2. Отказ ехать на медосвидетельствование – штраф 45 000 рублей и лишение водительских прав

Статья: ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования».

Наказание: штраф 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет (актуально с 1 января 2025 года). Если у водителя нет прав или он «лишенец», то возможен арест сроком от 10 до 15 суток.

Суть нарушения. Инспектор предложил проехать на медосвидетельствование, а водитель отказался. Состав правонарушения формальный, он считается совершенным с момента отказа. В переводе с юридического языка это означает, что совершенно не важно, трезв водитель или нет. Не важно также, были ли у инспектора в действительности основания направлять человека на медосвидетельствование. Если он отказался ехать к врачу, то нарушение уже совершено. Суду не нужны доказательства опьянения – достаточно протокола об отказе.

Как не получить штраф. Если водитель трезв, он должен не раздумывая ехать на освидетельствование. Отказ в 100% случаев приравнивают к признанию вины. И имейте в виду: предложение отказаться от поездки, чтобы не тратить время, это «подстава». Подробнее о том, как проходит процедура освидетельствования, мы писали в статье «Тест на алкоголь по-новому – как сейчас проверяют водителей». Запомните: отказ от «продувки» (проверки с помощью алкотестера инспектора) на месте – это еще не статья, а вот отказ ехать к врачу – уже она.

3. Проигнорировал взмах жезла – штраф 10 000 рублей

Статья: ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке ТС».

Размер наказания: штраф от 7000 рублей до 10 000 рублей (актуально с 18 июля 2025 года).

Суть нарушения. Формально этот штраф вы получаете еще до беседы – за то, что беседу отказались начинать. Еще полгода назад за это правонарушение водителю грозил штраф 800 рублей. Теперь он больше, в среднем, в 10 раз.

Если инспектор ГАИ махнул вам жезлом, а вы проехали мимо, то аргументы «не увидели, не заметили, думали, что это не вам» от наказания не спасут.

Конечно, не факт, что инспектор пустится за вами в погоню. Но испытывать его не стоит. Тем более что за повторное нарушение водителю грозит уже не только штраф 10 000 рублей, но также лишение прав сроком до полугода (ч.4 ст. 12.25 КоАП РФ).

Как не получить штраф. Видите взмах жезла – притормозите и сворачивайте на обочину, даже если сомневаетесь, что сигнал был подан вам. Лучше лишний раз остановиться, чем потом доказывать в суде свою невиновность. К слову, инспектор после остановки тоже должен выполнить ряд установленных законом процедур. Например, он в обязательном порядке представляется водителю. Подробнее об этом мы писали в материале «Инспектор не представился? – Ему точно что-то надо!».

Зачастую водители сами создают ситуации, в которых закон работает против них. Незнание своих обязанностей, несдержанность и раздутое самомнение – вот три причины, из-за которых обычно и начинается любой конфликт.

При любом споре с инспектором водитель изначально оказывается в слабой позиции. Потому что доказать свою правоту на месте очень сложно, а вот нарваться на дополнительную статью – проще простого.

Есть простое правило: если кажется, что инспектор ДПС ГАИ неправ, следует фиксировать его действия на видео, делать отметки в протоколе, но при этом обязательно выполнять законные требования представителя власти. Споры – потом, в прокуратуре или в суде.

И еще: ни в коем случае нельзя терять самообладание. Когда включаются эмоции, отключается голова.