Настоящее качество: пять надежных японских SUV до 1,5 млн рублей

На вторичном рынке кроссоверов возрастом около десяти лет доступны модели, которые при корректном обслуживании способны пройти до 300 000 километров без капитального ремонта. Среди наиболее надежных предложений в бюджете до 1,5 млн рублей эксперты "Авто.ру" выделяют пять японских моделей.

Кроссовер отличается устойчивой надежностью силовых агрегатов. Атмосферные моторы 2.5 серии 2AR-FE и 2.0 серии 3ZR-FE при регулярном обслуживании демонстрируют большой ресурс, хотя у двухлитровой версии встречаются течи и повышенный расход масла.

Полноприводная система работает без характерных отказов, механическая коробка считается одной из самых надежных в классе. Вариатор служит до 300 000 километров при корректном охлаждении и своевременной замене масла.

Ходовая часть требует плановых замен сайлентблоков, а лакокрасочное покрытие чувствительно к сколам.

Двигатели CR-V при базовом обслуживании способны пройти более 350 000 километров. Коробки передач - как "механика", так и "автомат" - зарекомендовали себя как беспроблемные при регулярной смене масла.

Полный привод функционирует стабильно, подвеска выдерживает большие пробеги без существенных вложений.

Кузов и салон долговечны, коррозия выявляется главным образом у автомобилей после некачественного ремонта.

Атмосферные бензиновые двигатели Skyactiv при условии своевременного обслуживания способны проехать 300 000-350 000 километров, хотя возможны течи масла и выход из строя катушек. Дизельные версии встречаются реже и требуют более внимательной диагностики.

Коробки передач имеют ресурс не менее 200 000 километров, полноприводная муфта надежна при отсутствии попадания влаги.

Подвеска долговечная, слабым местом остаются стойки стабилизатора и задние сайлентблоки, которые часто меняют к 80 000-100 000 километров.

Атмосферные моторы FB20 и FB25 демонстрируют хорошую выносливость, но после 100 000-150 000 километров возможно повышение расхода масла. Турбированный FA20 более требователен к качеству топлива.

Вариаторы Lineartronic при регулярной замене масла служат 120 000-140 000 километров до первых признаков износа, механическая коробка долговечна.

Подвеска традиционно крепкая, кузов хорошо защищён от коррозии, но отдельные зоны требуют дополнительного контроля.

Атмосферные двигатели 2.0 и 2.4 семейства 4B достаточно просты по конструкции и способны пройти до 300 000 километров. Топовый V6 также отличается высоким ресурсом при своевременном обслуживании.

Вариатор JF011E хорошо знаком по ранним моделям и демонстрирует стабильность при аккуратной эксплуатации, автоматическая коробка в сочетании с V6 служит от 200 000 километров.

Подвеска прочная, однако ступичные подшипники могут потребовать замены раньше других элементов. Лакокрасочное покрытие и интерьер менее стойкие, чем у конкурентов.

