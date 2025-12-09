Что делать, если новый авто у дилера оказался битым

В последнее время в социальных сетях все чаще появляются сообщения о том, что автомобили, приобретенные у дилеров как новые на самом деле имеют "сомнительную биографию" со следами восстановительных работ. О том, как и почему такое стало возможно, а также как избежать покупки "кота в мешке", рассказали специалисты портала "Автовзгляд".

© РИА Новости

По их словам, в одном из случаев покупатель обнаружил, что краска на новом автомобиле слезла до грунта. Это вызвало у него подозрения, и он решил проверить машину с помощью толщиномера. Оказалось, что верхний слой краски был нанесен поверх уже окрашенной и неподготовленной детали.

Стоит уточнить, что вины производителя в данном случае быть не может, поскольку все малярные работы на заводе происходят в камере, и после этого автомобиль не подвергается дополнительным покрасочным работам. Однако дилер может столкнуться с различными "обстоятельствами", которые приводят к повреждению автомобилей.

Например, машины могут упасть с автовозов, повредиться при перестановке внутри дилерского центра или на парковке. В таких случаях сотрудники автосалона могут провести локальный ремонт, чтобы вернуть автомобилю товарный вид. Но покупателю об этом никто не скажет, особенно если машина уже продана в кредит.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты портала настоятельно рекомендуют быть более внимательными при выборе автомобиля. Чтобы минимизировать риски, лучше всего еще до передачи денег в кассу тщательно осмотреть кузов машины толщиномером, а еще лучше вызвать на сделку специалиста по подбору. Не менее важно проверять документы на автомобиль и тщательно изучать все страницы договора купли-продажи.

Если даже после покупки клиент обнаружил, что товар имеет следы восстановительных работ, он вправе обратиться к продавцу и потребовать замены автомобиля или возвращения денег, поскольку закон в данном случае находится на стороне покупателя. Если же дилер отказывается удовлетворить требование владельца, клиент может обратиться в Роспотребнадзор.

