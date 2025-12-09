Ввоз подержанных авто из КНР вырос в 2,5 раза

В ноябре из Китая в Россию было ввезено рекордное количество легковых автомобилей - 10 949 штук. Это почти в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года, когда было импортировано 4 468 машин. Такие данные привел глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Среди наиболее популярных марок в последний осенний месяц лидируют Toyota (1 814 штук), Volkswagen (1 758 штук), Honda (1 261 штук), BMW (752 штук) и Audi (670 штук). В модельном рейтинге на первом месте оказалась Toyota Corolla с результатом 493 автомобиля. В пятерку также вошли Toyota RAV4 (413 штук), BMW X3 (298 штук), Honda Breeze (299 штук) и Mitsubishi Outlander (279 штук).

Всего с начала года из КНР в РФ было импортировано 69,3 тысячи подержанных машин. Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

