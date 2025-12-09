Доля российских автотоваров в продаже поразила своим количеством

Раскрыта доля российских производителей на рынке автотоваров.

В 2022 году рынок автотоваров и запчастей в России претерпел значительные изменения, в том числе из-за ухода иностранных компаний. В то же время, в стране появилось порядка 20 крупных новых производителей, из них семь — отечественные. Тем не менее, несмотря на рост продаж на 50%, их рыночная доля не превышает 1% — это следует из исследования маркетплейса «Автостэлс», которое есть в распоряжении Quto.ru.

По мнению экспертов, российские компании на данный момент не могут полноценно конкурировать с иностранными, которые продолжают поставляться на территорию России по «серой» схеме.

«Покупатели по‑прежнему чаще выбирают более узнаваемую и проверенную продукцию, что тормозит развитие отечественных брендов. Ожидать значительного увеличения доли российских брендов автозапчастей-заменителей для иномарок в краткосрочной перспективе не стоит», — считает глава стратегического департамента сервиса Владислав Афанасьев.

Тем не менее, по его мнению, законодательные инициативы вроде локализации автомобилей такси могут стимулировать спрос на компоненты для отечественных машин. Так что в долгосрочной перспективе можно ожидать развития производства запчастей для собранных на территории России запчастей.

Эксперт также подчеркнул, что на данном этапе компаниям важно не только наращивать объёмы выпуска, но также формировать доверие потребителей за счёт качества продукции, стабильной логистики и «понятной ценовой политики».