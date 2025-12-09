Перечислены пять главных событий российского авторынка в 2025 году

"Российская газета" проанализировала ситуацию на отечественном автомобильном рынке и выделила пять главных событий и трендов 2025 года.

Изменения в расчете утилизационного сбора

С 1 декабря 2025 года вступило в силу постановление правительства об изменении порядка исчисления утилизационного сбора на автомобили. До этого момента взимаемая сумма была привязана к объему двигателя в литрах. Теперь же при расчете учитываются мощность двигателя, объем мотора, возраст автомобиля, а для электромобилей и гибридов - пиковая или 30-минутная мощность электромотора. Ключевым нововведением стала отмена льготного утильсбора на машины с двигателями мощнее 160 л.с., ввозимые физлицами для личного пользования.

При этом льготные ставки были сохранены для электромобилей и последовательных гибридов с мощностью до 80 л.с. В Минпромторге подчеркивают, что около 88% автопарка в России укладывается в планку до 160 л.с., а это значит, что льготные условия в случае ввоза в страну машин сохранятся для большинства владельцев.

Падение продаж китайских брендов, рост локальных марок

Согласно данным агентства "Автостат", за 10 месяцев 2025 года в России было продано почти 570 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок. Это на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года. Фактически продажи "китайцев" упали в нашей стране сильнее рынка, который сократился на 20%.

"В 2026 году российский рынок могут покинуть Geely и GAC, если в течении первой половине 2026 года не приступят к локализации", - заявила генеральный директор холдинга "Рольф" Светлана Виноградова.

В то же время ряд российских компаний, освоивших выпуск автомобилей, созданных на базе китайских и корейских моделей, демонстрируют устойчивый рост. Здесь нужно упомянуть, прежде всего, Tenet и Solaris. Ассортимент Tenet включает на сегодня три кроссовера - T4, T7 и T8. Модели выпускают с февраля 2025 года на заводе компании в Калуге. В 2026 году в их компанию вольется флагманский SUV Tenet T9.

Solaris с февраля 2024 года выпускает на заводе в Санкт-Петербурге модели Solaris HC (в прошлом - Hyundai Creta), Solaris HS (Hyundai Solaris), Solaris KRS (Kia Rio) и Solaris KRX (Kia Rio X-Line).

По данным агентства "Автостат", по итогам 10 месяцев текущего года Solaris показал впечатляющий рост, увеличив объемы реализации в 2,3 раза. Значительное увеличение продаж продемонстрировал за тот же период и Belgee (выпуск налажен на предприятии в белорусском Жодино), +74,9%.

Дебют Lada Iskra

Ключевым событием в бизнесе российского автогиганта стал дебют семейства автомобилей Lada Iskra. Навыбор доступны седан, универсал и кросс-универсал, два варианта силовых установок (1,6 литра, 90 л.с. и 1,6 литра 106 л.с.) и трансмиссий (5-ти и 6-ступенчатая "механика", вариатор). По данным на декабрь 2025 года, автомобиль представлен во всех регионах России, его продажи набирают обороты. Всего с конца июля 2025 года в РФ реализовали более 2,1 тыс. машин.

Как заявил президент компании Максим Соколов, ситуация на АвтоВАЗе, несмотря на негативные тенденции на автомобильном рынке, является устойчивой и стабильной. По его словам, производственная программа не ограничивается выпуском Iskra и Aura.

"В следующем году будет на конвейер поставлен Azimut - очень перспективная модель", - заявил руководитель автогиганта.

Переход от параллельного импорта к официальным продажам

Переход от параллельного импорта к официальным продажам - еще один значимый тренд 2025 года. Один из ярких примеров такого перехода - деятельность компании Sinomach Auto, которая начала официальные поставки нескольких китайских брендов, ранее ввозимых по параллельному импорту. Первыми ласточками стали внедорожники, построенные на базе моделей Nissan, например, SUV Paladin (продажи начались еще в 2024 году). А в феврале 2025 года Sinomach Auto объявила о старте российских продаж большого премиального SUV Rox 01.

Наконец, в марте 2025 года Sinomach Auto подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Li Auto (также известной как Lixiang) и теперь занимается продажами новинок Li Auto, адаптированных для российского рынка, равно как поддержкой владельцев "серых" машин клиентов, которые приобрели автомобили Li Auto до официальной сертификации.

АО "МБ РУС" (бывший "Мерседес-Бенц Рус"), также переориентировалась на официальные поставки новых брендов, ранее ввозимых по параллельному импорту. В частности, компания является сегодня дистрибьютором бренда Seres, предлагая на нашем рынке модели Seres M5 и M7. Скоро линейка пополнится флагманским SUV М9. Все модели имеют широкую адаптацию для российских условий, включая русификацию интеллектуальных систем и полноценную гарантийную поддержку.

Добавим, что ряд популярных моделей продолжают поставлять в РФ по параллельному импорту, и покупатели многих таких бестселлеров (например, Toyota RAV4, Subaru Forester, Honda CR-V, Skoda Kodiaq, BMW X5) даже получают гарантийную поддержку. Например, Subaru официально дает трехлетнюю гарантию на автомобили, ввезенные в РФ по параллельному импорту. В случае с Honda компания "Мотор-Плейс", занимающаяся импортом Honda в Россию, предоставляет собственную гарантию.

Первые вернувшиеся западные бренды

Корейский бренд KGM (ранее известный как SsangYong) стал первым зарубежным автопроизводителем, официально вернувшимся на российский рынок после 2022 года. Компания возобновила продажи в феврале 2025 года, представив четыре модели: кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и рамный внедорожник Rexton. В планах - расширение модельного ряда за счет кроссовера Actyon, который должен появиться в России в 2026 году.

Планировалось также начать крупноузловую сборку на калининградском заводе "Автотор", но сроки были перенесены на 2026 год. На данный момент автомобили поставляются из Южной Кореи. Вопрос о локализации, тем не менее, назрел, поскольку KGM сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны китайских брендов, модели которых дешевле.

В России на сегодня открыто более 50 дилерских центров KGM в 18 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск.