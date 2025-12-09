Крупный российский дилер дал прогноз о стоимости машин в следующем году

Глава «Рольфа» сказала, сколько будут стоить машины в 2026 году. В наступающем году резкого увеличения стоимости новых легковых автомобилей в России, скорее всего, не произойдёт. Такой прогноз сделала генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова. По её оценке, колебания цен останутся в рамках обычной инфляции.

«Почему-то у всех в голове, что повышение утильсбора, повышение НДС очень сильно влияет на повышение стоимости. Конечно, с точки зрения так называемой рекомендованной розничной цены, машины дорожают. Но самый главный критерий, который влияет на фактическую цену продажи, — это соотношение доступности и рынка», — заявила она.

Эксперт отметила, что для резкого скачка цен сейчас нет видимых причин, и их изменение, скорее всего, не превысит инфляционную погрешность. При этом глава «Рольфа» привела в пример цены на самые популярные модели в этом году, которые менялись по-разному.

Некоторые автомобили заметно подешевели. Это относится к Belgee X70, который стал доступнее на 10%, а его стоимость составила 2,2 миллиона рублей. Модель Belgee X50, которая за год подешевела на 12%, сейчас можно приобрести за 1,8 миллиона рублей.

Цена Toyota Highlander снизилась на 17%, до 5,5 миллионов рублей. Hyundai Solaris HC подешевел на 7% (2,4 миллиона), а Toyota RAV4 — на 6% (3,9 миллиона). Haval Jolion немного потерял в цене, подешевев на 1%, до 2,1 миллиона рублей.

Но «Москвич-3» прибавил в цене 9%, достигнув отметки в 1,6 миллиона рублей. Также выросла стоимость Geely Monjaro — на 4%, до 3,6 миллиона рублей, а Haval H3 Pro — на 3%, до 2,4 миллиона рублей.