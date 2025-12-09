Поломка не грозит: Toyota и еще четыре марки-лидера рейтинга надежности

Toyota и ее премиальный бренд Lexus заняли первые места в новом исследовании Consumer Reports, посвященном долгосрочной надежности автомобилей с пробегом. В рейтинге, охватывающем модели возрастом от пяти до десяти лет, Lexus получил 77 баллов, Toyota - 73, заметно опередив остальные 24 бренда.

© Российская Газета

Примечательно, что остальные три места в пятерке лучших - тоже за японскими брендами: Mazda (58 баллов), Honda (57) и Acura (53).

Аналитики поясняют, что устойчивое лидерство Lexus и Toyota связано с "консервативным подходом к обновлению моделей".

По словам руководителя программы автоданных Consumer Reports Стивена Элека, компании избегают резких технологических скачков и сложных инноваций, предпочитая точечные доработки существующих решений. Такой подход позволяет сохранять стабильное качество сборки и снижает вероятность появления возрастных дефектов.

На противоположном конце списка оказалась Tesla, набравшая 31 балл.