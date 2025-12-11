Эксперт назвал три законных способа сэкономить на покупке полиса ОСАГО

Эксперт Мигаль: Есть три законных способа сэкономить на покупке полиса ОСАГО
9 декабря страховые компании повысили цены на страховые полисы для автомобилистов, несмотря на рост прибыли. Но опытные автовладельцы при определенных условиях могут снизить свои расходы на покупку ОСАГО.
Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что за 2024 год страховые компании собрали 333,1 млрд рублей премий по ОСАГО, выплатив клиентам 202,5 млрд рублей. Хоть 9 декабря текущего года страховые компании увеличили свои тарифы, но есть полностью легальные способы сэкономить средства на покупке страховки.
Эксперт по продуктам «Страхование» и «Лизинг» компании «Передовые Платежные Решения» Лидия Мигаль в беседе с порталом «Южный федеральный» отметила, что полис ОСАГО может обойтись дешевле, если до этого автовладелец не получал страховые выплаты и не попадал в ДТП. В таком случае — коэффициент бонус-малус (КБМ), а вместе с ним и цена. Кроме того, можно взять дешевле полис на ограниченное число водителей, а не безлимитное.
Также можно оформить ОСАГО дешевле на водителя с самым большим опытом вождения. И последний способ экономить – это регистрация автомобиля в другом регионе, но это можно делать только после смены места жительства.
