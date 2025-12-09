В Сургуте построили уникальный автодом Pinzgauer 712

В Сургуте появился уникальный автодом, созданный на базе легендарного Pinzgauer 712. На разработку проекта ушло более двух лет — мастера тщательно прорабатывали каждую деталь. Вездеход получил современный кузов, новый двигатель и ряд технических улучшений, при этом управлять им можно с обычными правами категории B. Внутри предусмотрено множество необычных решений.

© соцсети

Команда энтузиастов из «СеверАвтоДом» решила вдохнуть новую жизнь в армейский Pinzgauer 1981 года выпуска, который изначально создавался для швейцарской армии фирмой Steyr-Daimler-Puch. Машину полностью разобрали, демонтировали старый кузов и установили новый — на облегчённом алюминиевом каркасе. Это позволило снизить массу и повысить прочность конструкции.

Особое внимание уделили технике. Устаревший карбюраторный двигатель заменили дизельным TD27 от Nissan мощностью 134 л.с. Мотор повысил надёжность, экономичность и общую практичность автодома. Подвеска осталась оригинальной — она по-прежнему отлично справляется с российским бездорожьем. Клиренс в 45 сантиметров обеспечивает впечатляющую проходимость.

По длине и ширине автодом сопоставим с Toyota Land Cruiser 200, однако заметно выше. Масса машины не превышает 3,5 тонны, что позволяет управлять ею без дополнительной категории прав. Это делает проект доступным для широкого круга водителей.

Салон также продуман до мелочей: предусмотрены спальные места, кухня, отопление, системы хранения. Все материалы подобраны с учётом сурового климата Севера — они выдерживают морозы и повышенную влажность. По ощущениям автодом управляется как обычный внедорожник, но благодаря проходимости позволяет отправляться в самые труднодоступные уголки страны.

Проект из Сургута демонстрирует, что и в условиях Крайнего Севера можно создавать современный и надёжный автодом, не уступающий зарубежным аналогам. Такая машина идеально подойдёт путешественникам, любителям экстремальных маршрутов и каждому, кто ценит свободу и комфорт в дороге.