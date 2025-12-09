Автоэксперт Дмитрий Славнов высказал опасения по поводу возможного перегрузки дорог России дорожными знаками после вступления в действие новых стандартов с 1 января 2026 года. Их количество увеличится более чем на 60 единиц.

Эксперт указал на существующие проблемы дублирования информации, приведя в пример московские улицы, где на каждой остановке установлены знаки «Остановка запрещена, работает эвакуатор». Дополнительно он упомянул двойственность нанесения разметки и знаков платной парковки, что оправдано погодными условиями, но создает трудности восприятия.

— Дублирование знаками пока хотя бы на несколько лет, к примеру, на пять лет, необходимо оставить. А потом уже, может быть, все перейдём в навигаторы, в телефоны, когда будем подъезжать и смотреть, оплачивает парковку через телефон или не оплачивает. Он нам автоматически будет показывать, где мы находимся и платная здесь парковка или нет. Поэтому здесь сложно предсказать, что будет через 3–5 лет, а вот через 10 — тем более. Но слишком много знаков дорожных уже сейчас, а что будет через год, страшно представить, — поделился юрист.

Отдельно эксперт указал, что знак «Остановка запрещена, работает эвакуатор» следовало бы исключить из практики, заменив общим принципом: стоянка разрешается только в специально предназначенных зонах.

Тем не менее, эксперт признал, что абсолютное избавление от классических знаков возможно лишь через длительный период адаптации и перехода на цифровые технологии, сообщает Life.ru.

