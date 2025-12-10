Автомобильный портал What Car перечислил самые надежные подержанные кроссоверы. Для этого издание провело опрос среди автовладельцев. Машины оценивались по 100-балльной системе.

Так, самым надежным электрокаром на вторичном рынке стал Kia EV3. По итогам опроса выяснилось, что Kia EV3 — первая модель Kia со 100-процентным рейтингом надежности. Второе место занял выпускаемый с 2024 года Renault Scenic, надежность которого оценили в 97,5%. Замыкает «тройку» лидеров Tesla Model Y с рейтингом надежности 97,1%.

Далее следуют BMW iX3, Vauxhall Combo Life Electric, Volvo EC40, Kia Soul EV, Mercedes-Benz EQA, Hyundai Kona Electric и Kia E-Niro.

До этого What Car составил рейтинг самых дорогих в ремонте автомобилей.

Так, по данным издания, самой дорогой в обслуживании машиной стал седан BMW 3-series 2019 года выпуска. Владельцы таких машин в год в среднем тратят £421 (около 47,5 тыс. рублей) на их ремонт.

На втором месте Audi A1, выпускаемый с 2018 года. Средняя цена ремонта автомобиля в год составляет £218 (24,6 тыс. рублей).

Третье место занимает Audi A3 2013—2020 годов выпуска. На ремонт автомобиля владельцы тратят обычно £100 (11,3 тыс. рублей).

