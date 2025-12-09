Как сильно падение доллара повлияет на цены автомобилей

«Автодом»: утильсбор сведет на нет влияние падения доллара на стоимость машин

© За рулем

5 декабря курс доллара снизился на 3,03% и составил 74,87 рубля, впервые опустившись ниже 75 рублей с 11 мая 2023 года. Автомобильные эксперты и продавцы отметили, что это падение может отразиться на ценах на автомобили в России, особенно в сегменте параллельного импорта. Однако, по их мнению, это влияние будет в значительной степени компенсировано новым утилизационным сбором.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский выразил мнение, что падение доллара и укрепление рубля – это позитивный момент для покупателей, но увеличение утильсбора существенно меняет ситуацию.

Он отметил: «Для параллельного импорта это хороший знак: цены могут немного снизиться. Но повышение утильсбора с 1 декабря и потом с 1 января нейтрализует этот положительный эффект. Чтобы посчитать конечную цену или ее изменение, надо просто калькулировать все варианты снижения курса и повышения утильсбора».

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подтвердил взаимосвязь между курсом валют и ценами на автомобили, добавив, что укрепление рубля стало заметным трендом уходящего года.

Он отметил, что реакции на колебания валютного курса могут быть задержанными, особенно для официальных франшиз. Однако в сфере параллельного импорта изменения происходят быстрее.

Некоторые эксперты, однако, выразили скептицизм по поводу влияния доллара на автосектор. Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров считает, что в ближайшие месяцы основными факторами, влияющими на цены, станут регуляторные изменения, включая индексацию утильсбора.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.