В России готовятся к производству классической коробки-автомат

Впервые за последнее десятилетие в стране может быть налажено массовое производство коробок-автоматов классической конструкции, именно они считаются наиболее выносливыми и оптимальными для эксплуатации в российских условиях. Отечественная разработка "КАТЕ", существующая с 2016 года, изначально создавалась для автомобилей премиальной линейки Aurus. Девятиступенчатая АКПП, рассчитанная на большой крутящий момент, до сих пор используется только на этих эксклюзивных автомобилях, изготавливаемых небольшими партиями, и не подходила для массового применения из-за сложности и высокой цены.

Однако теперь данная технология становится более доступной. Модернизированные версии этой трансмиссии проходят испытания на автобусах производства НЕФАЗ, а система управления будет применяться на автобусах ЛИАЗ. Это важный шаг в создании унифицированной платформы для общественного транспорта на основе современных российских разработок. Унификация позволит оптимизировать затраты на эксплуатацию, упростить техническое обслуживание и подготовить базу для дальнейшего перехода на электрический транспорт.

Одновременно с этим ведется работа по расширению локализации производства автоматических коробок передач для легковых автомобилей. По словам представителя ФГУП НАМИ, в скором времени будет дан старт проекту по освоению выпуска шести- и восьмиступенчатых АКПП на российских предприятиях. Предполагается, что ресурс этих агрегатов составит не менее 250 тысяч километров, что соответствует современным требованиям к надежности. Коробки будут адаптированы к особенностям эксплуатации в России: низким температурам, плохому качеству дорог и длительным междугородним поездкам.

Вероятным кандидатом для массового производства называют шестиступенчатую АКПП 6AT18 китайской фирмы WLY, которая уже устанавливается на Geely Emgrand. Она рассчитана на крутящий момент до 180 Нм, отличается доступной ценой и может быть использована на большинстве бюджетных моделей российского автопрома, включая Lada. Несмотря на то, что АвтоВАЗ в данный момент использует китайский вариатор, переход на классический "автомат" остается вполне вероятным.

Если планы будут реализованы, полноценное производство надежных автоматических коробок передач в России может стартовать в ближайшие годы. И отечественный автопром получит современную, локализованную трансмиссию.

