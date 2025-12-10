Время разбирать багажник: что выложить из машины, не дожидаясь морозов?

Зима всегда приходит неожиданно: резкое ноябрьское похолодание, перемежающееся снегопадами и ледяными дождями, застаёт городские дорожные службы в «подвешенном состоянии», а водителей — ещё на летней резине. Даже если приходит в декабре. И если про «зимнее» оснащение тракторов и шиномонтаж точно не забудут, то некоторые летне-осенние «артефакты» так и останутся в багажнике и бардачке, окончательно и бесповоротно испортившись под, когда подморозит. Что нужно обязательно выложить в гараж или отнести домой до наступления холодов — на Quto.ru

Редкая птица долетит до середины Днепра, редкий водитель точно знает, что лежит у него в машине: запасы «сокровищ» и просто ненужных хлам, который постоянно скапливается в багажнике, перчаточном ящике, бардачке в подлокотнике и дверных карманах могут таить в себе крайне неожиданные «артефакты». Где-то и драгоценности найдутся, а где-то — только пустой стаканчик от давно выпитого кофе. «Познать все глубины» можно только во время уборки, но руки до неё дойдут, когда потеплеет. То есть в апреле. А до весны многие из полезных, нужных и часто дорогостоящих «обитателей» автомобильного багажника и бардачка могут просто не дожить: их лучше заранее переложить в тепло, чтобы после не ругать самого себя за халатность и рассеянность. О чём же стоит подумать загодя, пока не ударили морозы?

Пульты от ворот и шлагбаумов

Удобно, конечно, когда пульт от гаражных ворот или придомового шлагбаума, охраняющего въезд во двор от непрошенных гостей, хранится в кармашке в двери, но батарейка там — самая обыкновенная. И перепады температур, с ночными перемерзаниями, полезны ей точно не будут. Настолько, что однажды устройство просто потребует замены элемента. Случится эта неловкая заминка в самый ненужный момент, когда подобной подлости от проверенного прибора не ждёшь. Многие скажут: ну докопались, можно ведь иногда превентивно менять источник энергии. Можно, конечно, можно. Но кто и когда у нас что-то делал превентивно? Классика в стиле «убьют, вот тогда и придёте» прекрасно работает и в данном случае: повесить брелок на ключи, хоть на домашние, и пользоваться им долго или сыграть в «любит — не любит» и бежать в ближайший магазин тем самым вечером, когда опаздывать нельзя? Вопрос на миллион!

Автохимия

Распространение моек самообслуживания привили многим автовладельцам любовь к регулярному и самостоятельному наведению марафета: помыть машину своими руками не только дешевле, но и значительно быстрее. Отсюда и появление в многочисленных багажников ящиков с автохимией: полироли для пластика, «чернилка» для колёс, средство для стёкол, различные тряпочки и щёточки возят с собой многие. Однако, всё это многообразие крайне требовательно к соблюдению температурных условий хранения, а на морозе просто испортится. Зимой мы моем машину не часто, а уж натираем колёса специальными составами — и того реже. Пусть же все эти сокровища, которые, кстати, совсем уже не дёшевы, перезимуют в комфортных условиях и принесут особое удовольствие автовладельцу во время первой весенней мойки. Там-то они точно пригодятся!

Кстати говоря, различные краски, лаки, грунтовки и шпаклёвки тоже очень плохо относятся к холоду: перемороженные составы ложатся не так, как положено, часто расслаиваются и становятся вовсе непригодными. Если подготовка к кузовному ремонту, назначенному на зиму, идёт постепенно и не торопясь, купленную «химию» лучше хранить в тепле: дома или в гараже. А вот в багажнике зимой ей точно не место.

Косметика

Ничего крамольного и неестественного в тюбике крема для рук, лежащего в бардачке, нет. Даже если за рулём — представитель худшей половины человечества. Правда у него тюбик, выданный дома на случай самостоятельной мойки или ковыряния в моторе, а так же очистки снега без перчаток, будет один. А вот у девушек их, обычно, целая россыпь. И все они будут испорчены, если перемёрзнут: одна действительно холодная ночь может безвозвратно сгубить всю оставленную в машине косметику. Ценообразование такой потери оставим за скобками, но настроение точно испортится. Поэтому «арсенал» ещё по осени нужно собрать и вынести домой. От мороза подальше. А тот, для рук, пусть остаётся: ему уже хуже точно не будет, да и срок годности всё равно давно истёк.

Снеки и другой перекус

Многие возят пару батончиков, орешки, снеки и почую сладкую или солёную «долгоиграющую» провизию в машине, зная, что пробки в городе рассчитать порой невозможно. Особенно — зимой, когда случается снегопад. Как правило, такие продукты живут в бардачках годами, невзирая на погодные условия, поскольку в головах многих бытует мысль: этими-то сухариками и будут питаться тараканы, что выживут после ядерного взрыва. Однако, это совсем не так.

Дело в том, что многие из вариаций перекуса от мороза, за которым следует оперативное «размораживание» автомобильной печкой, портятся, в них появляются не только невидимые бактерии, но и вполне осязаемая плесень. А потребление таких продуктов приведёт в лучшем случае к болям в желудке. В худшем — к госпитализации. Одним словом, все запасы съестного из машины лучше убрать до морозов, а «неприкосновенный запас» переложить в сумку. Если он туда, конечно, влезет.

Корм для домашних животных

Тоже касается и кормов для домашних животных, небольшой запас которых многие кошатники и собачники хранят в машине. Не для своих, так хоть для того парня, которому не повезло обрести дом и хозяина. Замёрзнув, а после оттаяв, даже сухой корм портится, появляются предпосылки для появления плесени, а сами изготовители на упаковке ограничивают температуру хранение нулём градусов. Наступит подходящая в лучшем случае через 2-3 месяца, так что все запасы «вкусняшек» нужно либо унести домой, либо применить «по назначению». Хоть кому-то станет лучше от наступления холодов. Хоть на мгновение.

Разбираясь в багажнике по случаю поиска «полирольки» или средства для чистки стёкол, которые нужно выложить до наступления холодов, найдутся и другие «претенденты» на переезд: домашняя консервация, выданная родителями по окончанию дачного сезона, бутылка пенного, забытая ещё с летнего пикника, пара бутылок с водой, уже покрывшихся льдом, электроинструмент и многое другое. Оттирать ковёр от следов огуречного рассола или истерично искать на маркетплейсе новый аккумулятор для шуруповёрта — так себе перспектива, поэтому вышеописанное всё же стоит отнести домой. Как и средства для размораживания замков или удаления льда со стёкол: они будет актуальнее не в намертво примёрзшем по случаю ледяного дождя багажнике, а в более легкодоступном месте. На тумбочке в коридоре, например.