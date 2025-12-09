Началась подготовка к выходу на рынок РФ брутального кроссовера BAIC BJ30

Китайская компания BAIC объявила о планах вывести на российский рынок новые модели в 2026 году, среди которых будет кроссовер BJ30.

Марка BAIC присутствует в России с 2023 года, наладив сборку автомобилей на калининградском заводе «Автотор». Недавно производитель изменил схему работы, перейдя к новому дистрибьютору и заявив о намерении расширить модельный ряд.

Одной из предстоящих новинок станет среднеразмерный кроссовер BAIC BJ30, впервые представленный в Китае весной 2024 года. Модель получила брутальный дизайн с внедорожными элементами, однако по конструкции представляет собой типичный современный кроссовер с несущим кузовом и независимой подвеской. По размерам и концепции BAIC BJ30 сопоставим, например, с известным в России Jetour T2.

Интерьер выделяется асимметричной передней панелью с цифровой приборной панелью и экраном медиасистемы. Среди оригинальных решений — компактный селектор трансмиссии на центральной консоли и необычные дверные рукоятки на «заклёпках».

По предварительным данным, на российском рынке кроссовер будет доступен в гибридной версии. Силовая установка включает бензиновый турбомотор мощностью 158 л. с. и два электродвигателя, развивающие в сумме 409 л. с. Литий-ионная батарея ёмкостью 1,7 кВт·ч не предусматривает зарядки от сети.

Старт продаж BAIC BJ30 в России ожидается в 2026 году, цены пока не раскрываются. Ещё одной новинкой бренда должен стать рамный внедорожник BAIC BJ41.