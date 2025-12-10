В ноябре 2025 года траты россиян на новые автомобили упали на 20% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«Объем средств, которые жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года, составил 452,8 миллиарда рублей - это на 20% меньше, чем месяцем ранее», — сообщает «Автостат».

При этом в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек - на 5% больше, чем годом ранее.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.