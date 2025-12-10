Автоюрист предупредил о лишении прав за лекарства на 2 года

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что управление автомобилем под действием сильнодействующих лекарств, среди которых барбитураты, может привести к потере прав на срок до двух лет.

Славнов в интервью Общественной Службой Новостей подчеркнул, что барбитураты являются наркотическими веществами, и после их употребления садиться за руль категорически запрещено. Они вызывают сонливость, а также обладают седативным и противосудорожным действием.

По словам эксперта, список медпрепаратов, после приема которых запрещается управлять машиной, включает более 200 различных наименований.

