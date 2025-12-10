Как адаптировать концевики дверей Lada Vesta для Lada Kalina

Читатель «За рулем» адаптировал концевики дверей Lada Vesta для Lada Kalina

© За рулем

У старых автомобилей Лада Калина начинают выходить из строя концевики дверей, расположенные в замках.

Чтобы не разбирать дверь и замок, предлагаю вывести концевик в стойку двери. Отверстие там уже заботливо прикрыто резиновой заглушкой. Вынимаем её и вставляем концевик от Весты. Необходимо протянуть провода от разъема двери к концевику. А. Карепанов, г. Киров

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.