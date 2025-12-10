На чем будут ездить на Дальнем Востоке после отмены праворульных авто

Проверка Росаккредитации выявила, что некоторые лаборатории выдавали сертификаты для ввоза праворульных машин без реальных испытаний, особенно проверки фар. Это привело к отзыву аккредитации и аннулированию документов, создав риски для владельцев. В обществе и СМИ тут же возникли споры и рассуждения о предстоящей отмене праворульных машин.

«Речь про позицию Минпромторга, который говорит, что машины нужно испытывать теперь при ввозе иначе. Эти испытания гарантированно не проходят несколько категорий транспортных средств – праворульные и гибридные машины. Если данные правила не будут скорректированы, мы увидим резкое сокращение ввоза таких машин, потому что легализовать их будет невозможно. Что касается Дальнего Востока в этой ситуации – я не знаю, на чем они тогда будут ездить. Это большой и хороший вопрос», – прокомментировал вице-премьер Национального автосоюза Антон Шапарин.

Владельцы праворульных автомобилей, уже зарегистрированных в ГИБДД и не связанных с аннулированными сертификатами, могут продолжать их эксплуатацию в обычном режиме. Признаков масштабных проверок или кампании по изъятию таких транспортных средств на данный момент не наблюдается.

В то же время ввоз новых праворульных машин сопряжен с возросшими сложностями. Лаборатории ужесточили проверки, уделяя особое внимание соответствию световых приборов техническим регламентам. Для успешного оформления документов теперь, как правило, требуется замена фар на модели, предназначенные для правостороннего движения.

Напомним, решение Арбитражного суда Приморского края создало правовой прецедент, способный заблокировать легальный ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Хотя прямой запрет отсутствует, суд подтвердил правомерность отзыва аккредитации у лабораторий, которые не проверяли эти машины на принципиально невыполнимые для них требования.