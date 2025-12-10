Стало известно какая доля этанола в бензине не влияет на надежность моторов Lada

Сообщение о том, что Госдума отменила для нефтеперерабатывающих заводов акциз на этиловый спирт, породило очевидный вопрос: как на такой бензин отреагируют двигатели?

Отвечаем!

Единственным официальным ответом на поставленный вопрос сегодня является реакция АВТОВАЗа. Завод имеет опыт использования бензинов, содержащих до 10% этанола, поскольку именно такое топливо является эталонным при проведении сертификационных испытаний. Отмечено, что такой бензин не оказывает значительного влияния на мощность и надежность моторов Lada. Что касается бензинов с более высоким содержанием спирта, то нужны дополнительные испытания.

Вместе с тем эксперты высказывают мнение, что повышенное содержание спирта может быть вредно для пожилых моторов. Однако никто таких испытаний специально не проводил. К тому же, на сегодняшний день остается открытым вопрос с маркировкой бензинов с повышенным содержанием этилового спирта. То есть, никто не сможет определить, какой именно бензин попадет в бензобак вашего автомобиля или иного транспортного средства.

Напомним, что речь об увеличении содержания спирта изначально шла только применительно к бензину АИ-92. Логика подсказывает, что обладателям современных автомобилей, потребляющих бензины с более высоким октановым числом (АИ-95 и выше), опасаться нечего.