Чем опасен сильный разряд аккумулятора

Эксперт Хайцеэр назвал причины быстрой поломки аккумулятора

© За рулем

Автомобильный аккумулятор может выйти из строя по нескольким причинам, и одной из ключевых является глубокий разряд. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС):

– Основная причина выхода аккумулятора из строя – частые глубокие разряды. Это состояние, при котором уровень заряда падает ниже допустимого предела, обычно до 20% от номинальной емкости. В этом случае повреждаются пластины и электролит, особенно это опасно для свинцово-кислотных батарей. Как следствие – проблемы с накоплением и сохранением заряда, восстановить батарею не получится.

Длительный глубокий разряд может происходить из-за утечек тока в электрической цепи автомобиля, например, из-за плохого контакта клемм. Кроме того, мощные сигнализации, потребляющие много энергии, и короткие поездки, при которых аккумулятор не успевает подзарядиться, также могут разрядить батарею до нуля.

Ресурс любого аккумулятора ограничен, и с течением 5–6 лет вероятность его внезапной поломки возрастает. Ян Хайцеэр рекомендует проверять напряжение аккумулятора, которое должно составлять 12,6 В при выключенном двигателе. Лучше заранее заменить аккумуляторную батарею, чтобы избежать неприятностей в пути.

