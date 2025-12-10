Какие цвета выбирают автомобилисты: десять самых популярных оттенков в 2025 году

Какие цвета выбирают автомобилисты: 10 самых популярных оттенков в 2025 году
Эксперты «Автокода» назвали 10 самых популярных цветов автомобилей. Исследование охватило 181 319 легковых авто, которые проверили через сервис за 11 месяцев 2025 года.
Анализ базы проверок показал: россияне чаще выбирают нейтральные цвета кузова. А вот яркие оттенки встречаются обычно реже.
На первом месте оказался белый цвет – на него пришлось 46 957 проверенных автомобилей. На втором месте – черный, 37 115 проверок. Третьем идет серый – с 19 368 проверками. В сумме на эти цвета приходится больше половины всех машин за указанный период.
Далее следуют более яркие оттенки:
- синий – 15 103 автомобилей;
- красный – 8 559;
- коричневый – 6 396;
- зеленый – 6 380;
- желтый – 3 300;
- оранжевый – 1 599;
- фиолетовый – 819.
- донгфенг мейдж зеленый
Среди наиболее редких оттенков в базе Автокода» зафиксированы цвета:
- «Мурена»;
- «Сафари»;
- сиреневый;
- «Снежная королева»;
- «Фантом»;
- «Фиолетовый черный».
Эксперты «Автокода» объясняют преемственность цветов следующим образом:
- белый обычно более заметен на дороге, но сильнее подчеркивает грязь;
- черный выглядит статусно и универсально, но выделяет царапины, следы эксплуатации и некачественной мойки;
- серый – самый удобный в уходе, на нем менее видны загрязнения, однако выглядит менее выразительно по сравнению с яркими оттенками.
Если вы ищете автомобиль определенного цвета, настроить фильтр по цвету кузова можно в сервисе «Автокод Поиск». Агрегатор показывает в одном месте объявления со всех досок: «Дром», «Авито Авто», «Авто.ру», «Автокод Объявления», «Юла». Также сервис позволяет сравнить цены в своем регионе и соседних, отследить новые объявления и проверить автомобиль на возможные технические и юридические риски.