Какие цвета выбирают автомобилисты: десять самых популярных оттенков в 2025 году

Эксперты «Автокода» назвали 10 самых популярных цветов автомобилей. Исследование охватило 181 319 легковых авто, которые проверили через сервис за 11 месяцев 2025 года.

Анализ базы проверок показал: россияне чаще выбирают нейтральные цвета кузова. А вот яркие оттенки встречаются обычно реже.

На первом месте оказался белый цвет – на него пришлось 46 957 проверенных автомобилей. На втором месте – черный, 37 115 проверок. Третьем идет серый – с 19 368 проверками. В сумме на эти цвета приходится больше половины всех машин за указанный период.

Далее следуют более яркие оттенки:

синий – 15 103 автомобилей;

красный – 8 559;

коричневый – 6 396;

зеленый – 6 380;

желтый – 3 300;

оранжевый – 1 599;

фиолетовый – 819.

Среди наиболее редких оттенков в базе Автокода» зафиксированы цвета:

«Мурена»;

«Сафари»;

сиреневый;

«Снежная королева»;

«Фантом»;

«Фиолетовый черный».

Эксперты «Автокода» объясняют преемственность цветов следующим образом:

белый обычно более заметен на дороге, но сильнее подчеркивает грязь;

черный выглядит статусно и универсально, но выделяет царапины, следы эксплуатации и некачественной мойки;

серый – самый удобный в уходе, на нем менее видны загрязнения, однако выглядит менее выразительно по сравнению с яркими оттенками.

Если вы ищете автомобиль определенного цвета, настроить фильтр по цвету кузова можно в сервисе «Автокод Поиск». Агрегатор показывает в одном месте объявления со всех досок: «Дром», «Авито Авто», «Авто.ру», «Автокод Объявления», «Юла». Также сервис позволяет сравнить цены в своем регионе и соседних, отследить новые объявления и проверить автомобиль на возможные технические и юридические риски.