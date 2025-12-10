Стоимость европейских премиум-автомобилей вернулась к уровням прошлого года

Курс евро вернул стоимость некоторых европейских премиум-автомобилей к уровням прошлого года. Правда, только отдельных моделей мощностью до 160 лошадиных сил. Как говорят эксперты, благодаря курсовой разнице маломощные модели подешевели, даже с учетом изменений утильсбора. Но сегмент автомобилей с таким двигателем довольно узкий. Рассказывает руководитель компании «Автовоз» — площадки по поставке автомобилей из Германии Евгений Семенов:

Евгений Семенов руководитель компании «Автовоз» «У нас сейчас остается еще льготный утилизационный сбор для личного пользования, автомобили с мощностью мотора до 160 лошадиных сил. Сейчас курсовая разница играет большой плюс, машины подешевели, и они стали стоить по ценам прошлого года. Но это все маломощные машины, которые есть и на корейском, и на китайском рынках. Единственный плюс, опять же, от европейского рынка — это качество и безопасность автомобилей. Европейский автомобиль от трех лет начинает только свою вторую жизнь. По поводу новых автомобилей, здесь уже все посложнее, потому что все равно ставка таможенная идет 48%. Если сравнивать с прошлым годом, если до 160 сил, это цена прошлого года. Здесь очень узкий сегмент, здесь мощность моторов до 160 сил — это не такой объемный рынок. Любой новый двухлитровый автомобиль сейчас можно привезти по ценам дешевле, чем до введения отмены льготного утилизационного сбора, через оптимизированную таможню».

Среди таких моделей с маломощными двигателями эксперты называют Audi A5, BMW третьей серии — у версий 18i и 18d двухлитровый двигатель мощностью меньше 160 лошадиных сил. Автосайты обращают внимание, что в Европе сократился спрос на премиальные среднеразмерные седаны.

Продажи таких моделей за январь-октябрь упали на 19% относительно прошлогодних показателей. Даже бессменный лидер — BMW 3-й серии — ощутил на себе спад спроса на четверть. Тем не менее говорить о масштабных распродажах нельзя, а что касается завоза авто в Россию, чем машина мощнее, тем менее выгодно ее привозить. Говорит автоэксперт, автор телеграм-канала «Лиса Рулит» Елена Лисовская: — Мы видели курсы в 100 единиц за доллар, а сейчас меньше 80. Чем машины мощнее, тем менее выгодно, потому что сейчас утилизационный сбор завязан не только на объем мотора, но и на его мощность. Чем мощнее машины, тем утиль повысился сильнее, то есть на очень мощные машины утиль съедает все. — А в самой Европе цены на отдельные модели снизились из-за упавшего спроса? — На ходовые машины ничего не снизилось. На отдельные модели бывает иногда снижение, точечные распродажи, если это вообще корректно в отношении автомобилей, но нет такого, чтобы на спросовые марки моделей автомобилей были снижены цены.

Новые правила расчета утильсбора вступили в силу 1 декабря.