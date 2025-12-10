Какое моторное масло и где покупают автовладельцы

Стало известно, какое масло для двигателя самое востребованное в России. Агентство «Автостат» решило выяснить, какое масло заливают в двигатели своих автомобилей российские водители и где его приобретают. В результате выяснилось, что больше половины (56,3%) участников опроса используют для своих машин синтетические моторные масла.

© Quto.ru

«Полусинтетику» выбирает более трети автовладельцев (36,3%), а минеральное приобретают только 0,1% респондентов. Интересно, что 7,3% участников опроса не смогли точно назвать тип используемого масла.

Что касается места приобретения, то магазины автозапчастей, включая точки официальных поставщиков моторных масел, выбирают 41,5% автомобилистов. Интернет-магазины идут на втором месте. Каждый пятый водитель (21,3%) именно там делает заказ.

Примерно каждый десятый (10,5%) покупает масло прямо в сервисах, которые специализируются на его быстрой замене. В официальные дилерские центры обращаются 8,8% опрошенных, а в независимые станции технического обслуживания – 8,5%.

Небольшая часть автовладельцев делает это на автозаправках (4,2%) или на авторынках (2,4%). В гипермаркетах моторное масло приобретают только 1,7% опрошенных. Ещё 1,1% с этой целью выбирают «другие места».