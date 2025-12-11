В России сильно подорожали новые кроссоверы Exeed RX

Премиальный бренд Exeed повысил цены на купеобразный кроссовер RX 2025 года выпуска, сообщает портал «Автоновости дня».

© Газета.Ru

«Свежие» комплектации оказались дороже аналогичных версий 2024 года производства на 250 тыс. рублей или 4,9 — 5,5%», — сообщает портал.

Отмечается, что базовая комплектация Urban 2025 года выпуска оценена в 4,8 млн рублей, «средняя» Premium стоит 5,1 млн рублей, а топовый вариант Flagship обойдется покупателям в 5,35 млн рублей.

Автомобиль оснащается двигателем 2.0 Turbo GDI мощностью 197 л.с. и роботизированной коробкой передач 7DCT. Кроме того, есть 2,0-литровая 249-сильнная версия с классическим восьмиступенчатым «автоматом».

До этого стало известно, что Haval повысил цены в России на кроссоверы Jolion и M6.

Бестселлер Jolion в средних комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, а Haval M6 прибавил ту же сумму только в исполнении с «роботом». После повышения цены самый доступный Jolion 2024 года выпуска с роботизированной трансмиссией обойдется покупателю в 2,15 млн рублей.

Цены на базовую и самую дорогую комплектации Haval Jolion остались без изменений. В случае с кроссовером Haval M6 цены повысились только на машины с роботизированной трансмиссией. Кроссовер 2024 года выпуска с «роботом» можно купить за 2,15 млн рублей, 2025 года выпуска — за 2,17 млн рублей.

