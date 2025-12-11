Уход производителя не снимает с дилера ответственность за проданное авто

Если производитель прекратил поставки в Россию той или иной марки автомобилей, это не основание для того, чтобы дилер освобождался от ответственности за уже проданный автомобиль. Он по-прежнему должен нести на себе все гарантийные обязательства, вплоть до замены машины, если у нее выявлен производственный брак.

© Российская Газета

Такое решение принял Верховный суд, разбирая претензию неудачливого автовладельца к дилеру, продавшему ему автомобиль с проблемами.

Продавец, кто бы он ни был, несет ответственность перед покупателем за свой товар. Даже тот, который продает подержанный автомобиль.

В договоре могут быть указания на то, что у автомобиля есть те или иные проблемы. Если покупатель соглашается их принять, то далее это уже будут его заботы. Но уж за новый автомобиль дилер несет полную ответственность. У машины есть гарантийные сроки. Если в этот период возникнет проблема, дилер должен ее устранить.

Если же та же самая проблема возникает повторно, а потом снова, и не раз, то дилеру придется поменять некондиционный автомобиль на другой, более качественный. Независимо от того, кто его производитель. И продолжает ли он оставаться на российском рынке или покинул его.

Однако эти, казалось бы, неоспоримые постулаты, кстати, достаточно четко прописанные в законе о защите прав потребителей, стали главным предметом спора, который в итоге дошел до Верховного суда.

История, о которой пойдет речь, случилась в Волгограде. Житель этого города обратился в суд с иском к дилеру о замене приобретенного им автомобиля Ford Transit на новый, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и выплаты штрафа.

Автовладелец пояснил, что в период гарантийного срока в автомобиле обнаружились неисправности двигателя, вызванные производственным браком. Однако дилер отказал в гарантийном ремонте, сославшись на изменение истцом показаний счетчика пробега.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Однако апелляция не только отменила это решение, но и вовсе отклонила заявленные требования. Она приняла во внимание возражения ответчика о том, что новые автомобили Ford Transit в настоящее время не поставляются, что делает невозможным исполнение решения о замене транспортного средства. Кассационный суд эту позицию поддержал.

Самое печальное в этих решениях то, что они создавали прецедент.

Все выходило просто. Нет прямых поставок автомобилей, запчастей к ним из стран, которые ушли с нашего рынка, значит, дилерам можно вообще не нести никакой ответственности за проданный некачественный автомобиль. Ведь заменить его нельзя. Нет больше таких машин на рынке. Отремонтировать тоже нельзя - нет запчастей. А поэтому и претензий быть не может. И ведь если бы не решение Верховного суда, то такую позицию могли бы теперь легко занимать все остальные нижестоящие судебные инстанции при разрешении аналогичных споров.

Но Верховный суд посчитал иначе. Он принял во внимание, что автовладелец указал: проведенными по делу судебными экспертизами установлено наличие производственного брака в проданном ему автомобиле и нарушение правил проведения техосмотра. Истец считает, что нижестоящие суды не исследовали вопрос о возможности приобретения аналогичного автомобиля у других продавцов, хотя доказательства наличия такой возможности были им представлены.

Верховный суд согласился с его доводами и отменил оспариваемые судебные акты, направив дело на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе ВС.

Отсутствие на рынке необходимых для исполнения договора товаров не относится к обстоятельствам непреодолимой силы, освобождающим должника от ответственности, пояснил ВС. То есть в любом случае тот, кто продал машину, должен нести ответственность за ее исправность и пригодность для эксплуатации на дороге. По крайней мере, в течение гарантийного срока.

И эта история касается не только тех, кто приобрел иномарки из недружественных стран. В последнее время с рынка стали уходить китайские производители, которые активно продавали машины в 2022 году, но сейчас столкнулись с тем, что объемы продаж резко упали. Дохода это не приносит. Поэтому проще закрыть свое присутствие. Но отвечать за проданные машины в течение гарантийного срока кому-то придется. Например, дилерам. А уж где они будут брать аналогичные автомобили или запчасти к ним - это их головная боль. Можно купить у другого дилера, у которого аналогичный автомобиль есть. Можно самостоятельно привезти из-за границы. Можно подобрать автомобиль с такими же характеристиками из того, что есть. Но закон придется исполнять.