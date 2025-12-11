Исследование: 32% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями в 2025 году
Аналитическое агентство Gruzdev Analyze совместно с международной сетью автосервисов Fit Service проанализировали ситуацию с поддельными автозапчастями на российском рынке в 2025 году. Об этом говорят результаты исследования, которые оказались в распоряжении "Российской газеты".
Динамика проблемы: спад после пика
После значительного роста в 2024 году, когда доля автосервисов, столкнувшихся с подделками, достигла максимума в 37%, в 2025 году эта цифра снизилась до 32%. Однако эксперты подчеркивают, что данный показатель остается критически высоким и свидетельствует о масштабной проблеме на рынке.
"Снижение с 37% до 32% можно рассматривать как позитивный сигнал, однако это не означает, что проблема подделок исчезла. Около трети всех автосервисов России по-прежнему сталкиваются с низкосортом, что говорит об огромной латентной доле подделок среди запчастей, покупаемых потребителями самостоятельно", - комментирует Александр Груздев, генеральный директор аналитического агентства Gruzdev Analyze.
Какие товарные группы остаются в зоне риска?
Анализ по товарным группам в 2025 году показывает как стабилизацию, так и незначительные коррективы в структуре подделок.
Масла и ГСМ продолжают оставаться безусловным лидером по количеству подделок. В 2025 году эту проблему отметили 48% опрошенных специалистов, что немного ниже рекордных 54% 2024 года, но значительно выше показателя 2023 года (31%).
Фильтры занимают второе место с показателем 32%. После взрывного роста с 15% в 2023 году до 35% в 2024 году, наблюдается небольшое снижение.
Детали подвески и рулевого управления демонстрируют аналогичную тенденцию: 17% в 2025 году против 19% в 2024 году. Однако по сравнению с 2023 годом (14%) проблема осталась более выраженной.
Почему подделки остаются привлекательными для злоумышленников?
По оценке экспертов FIt Service и Gruzdev Analyze, причины сохранения проблемы кроются в нескольких ключевых факторах.
Во‑первых, сохраняется высокая технологическая доступность подделок: масла, антифризы и фильтры относительно легко воспроизвести кустарным способом с использованием простых и недорогих технологий. Во-вторых, "поддельщиков" привлекает масштабный спрос. В стране эксплуатируются более 34,9 млн. легковых авто, требующих регулярного обслуживания, что формирует устойчивый рынок сбыта. Стремление автовладельцев экономить подталкивает часть потребителей к выбору более дешевых запчастей без проверки подлинности, а развитие онлайн‑торговли и маркетплейсов дополнительно упрощает сбыт некачественного и контрафактного товара.
"Маркировка и "Честный знак" - важный шаг к очистке рынка, но пока система не стала универсальным "фильтром" для всех запчастей, и этим пользуются недобросовестные игроки. Часть категорий ещё только проходит этап эксперимента, охват неполный, контроль в онлайне и на маркетплейсах фрагментарный, а у конечного потребителя нет привычки проверять каждый код перед покупкой, поэтому сама по себе маркировка пока не может остановить поток подделок", - отмечает Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.
Последствия для рынка автосервисных услуг
Использование поддельных технических жидкостей и компонентов ускоряет износ и приводит к выходу из строя ключевых узлов автомобиля, превращая плановое обслуживание в сложный ремонт. Проблема подделок, помимо других факторов, также влияет на рост доли дорогостоящих ремонтов и увеличению средних чеков в автосервисах.
Международная сеть автосервисов Fit Service проанализировала динамику крупных чеков по ремонту автомобилей за последние пять лет и зафиксировала наиболее заметный рост именно в сегменте заказ-нарядов на сумму свыше 20 тыс. рублей. Число таких визитов увеличилось на 12%. В 2025 году доля машинозаездов с чеком более 20 тыс. рублей достигла 16%, то есть примерно каждый шестой визит на автосервис выливается для автовладельца расходами выше этой суммы
"Качественные технические жидкости крайне важны для основных агрегатов автомобиля. Последствия от использования поддельного масла или антифриза неизбежно приводят к дорогостоящему ремонту двигателя, коробки передач или системы охлаждения", - отмечает Никита Родионов.