32% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями в 2025 году

Аналитическое агентство Gruzdev Analyze совместно с международной сетью автосервисов Fit Service проанализировали ситуацию с поддельными автозапчастями на российском рынке в 2025 году. Об этом говорят результаты исследования, которые оказались в распоряжении "Российской газеты".

© РИА Новости

Динамика проблемы: спад после пика

После значительного роста в 2024 году, когда доля автосервисов, столкнувшихся с подделками, достигла максимума в 37%, в 2025 году эта цифра снизилась до 32%. Однако эксперты подчеркивают, что данный показатель остается критически высоким и свидетельствует о масштабной проблеме на рынке.

"Снижение с 37% до 32% можно рассматривать как позитивный сигнал, однако это не означает, что проблема подделок исчезла. Около трети всех автосервисов России по-прежнему сталкиваются с низкосортом, что говорит об огромной латентной доле подделок среди запчастей, покупаемых потребителями самостоятельно", - комментирует Александр Груздев, генеральный директор аналитического агентства Gruzdev Analyze.

Какие товарные группы остаются в зоне риска?

Анализ по товарным группам в 2025 году показывает как стабилизацию, так и незначительные коррективы в структуре подделок.

Масла и ГСМ продолжают оставаться безусловным лидером по количеству подделок. В 2025 году эту проблему отметили 48% опрошенных специалистов, что немного ниже рекордных 54% 2024 года, но значительно выше показателя 2023 года (31%).

Фильтры занимают второе место с показателем 32%. После взрывного роста с 15% в 2023 году до 35% в 2024 году, наблюдается небольшое снижение.

Детали подвески и рулевого управления демонстрируют аналогичную тенденцию: 17% в 2025 году против 19% в 2024 году. Однако по сравнению с 2023 годом (14%) проблема осталась более выраженной.

Почему подделки остаются привлекательными для злоумышленников?

По оценке экспертов FIt Service и Gruzdev Analyze, причины сохранения проблемы кроются в нескольких ключевых факторах.

Во‑первых, сохраняется высокая технологическая доступность подделок: масла, антифризы и фильтры относительно легко воспроизвести кустарным способом с использованием простых и недорогих технологий. Во-вторых, "поддельщиков" привлекает масштабный спрос. В стране эксплуатируются более 34,9 млн. легковых авто, требующих регулярного обслуживания, что формирует устойчивый рынок сбыта. Стремление автовладельцев экономить подталкивает часть потребителей к выбору более дешевых запчастей без проверки подлинности, а развитие онлайн‑торговли и маркетплейсов дополнительно упрощает сбыт некачественного и контрафактного товара.

"Маркировка и "Честный знак" - важный шаг к очистке рынка, но пока система не стала универсальным "фильтром" для всех запчастей, и этим пользуются недобросовестные игроки. Часть категорий ещё только проходит этап эксперимента, охват неполный, контроль в онлайне и на маркетплейсах фрагментарный, а у конечного потребителя нет привычки проверять каждый код перед покупкой, поэтому сама по себе маркировка пока не может остановить поток подделок", - отмечает Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Последствия для рынка автосервисных услуг

Использование поддельных технических жидкостей и компонентов ускоряет износ и приводит к выходу из строя ключевых узлов автомобиля, превращая плановое обслуживание в сложный ремонт. Проблема подделок, помимо других факторов, также влияет на рост доли дорогостоящих ремонтов и увеличению средних чеков в автосервисах.

Международная сеть автосервисов Fit Service проанализировала динамику крупных чеков по ремонту автомобилей за последние пять лет и зафиксировала наиболее заметный рост именно в сегменте заказ-нарядов на сумму свыше 20 тыс. рублей. Число таких визитов увеличилось на 12%. В 2025 году доля машинозаездов с чеком более 20 тыс. рублей достигла 16%, то есть примерно каждый шестой визит на автосервис выливается для автовладельца расходами выше этой суммы