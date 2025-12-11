Автоэксперт Абрамейцев рассказал, чем грозит езда на всесезонных шинах
Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Абрамейцев рассказал "Российской газете", чем грозит езда на всесезонных шинах.
"Для начала обратимся к законодательству и нормативным актам - они на данный момент даже не предусматривают всесезонную категорию шин. В сегменте легковых шин существует всего две категории: обычная (то есть летние шины) и зимняя. Термин "всесезонные шины" имеет исторический контекст - ранее водители использовали один единственный комплект круглый год, то есть буквально во все сезоны. Полноценные зимние шины появились сравнительно недавно, и с ростом скоростей движения транспорта и более строгих мер безопасности их использование в зимние месяцы стало просто необходимым. При этом существуют шины, которые условно позиционируются как всесезонные - чаще всего это шины с крупными элементами рисунка протектора сегментов "АТ" и "МТ", которые предназначены для крупных кроссоверов и внедорожников для использования на бездорожье. Однако необходимо отметить, что если в снегу такие покрышки показывают себя достойно, то при появлении льда на дороге характеристики сцепления этих шин оставляют желать лучшего ввиду особенностей рисунка протектора и потери эластичности резиновой смеси, которая при отрицательной температуре твердеет. Поэтому шины с зубастым рисунком протектора можно использовать круглый год только на внедорожниках с полным приводом и в регионах с теплой зимой, во всех остальных случаях в зимние месяцы необходимо переобувать авто в классические зимние шины. Еще один вариант использования - фрикционные шины (липучки) круглый год. Классические фрикционные шины скандинавского типа для суровой зимы имеют специальную резиновую смесь для северных широт, основная задача которой - сохранить эластичность в сильный мороз. Таким образом при нецеловом использовании, а именно при относительно высоких температурах примерно от +15С и выше, автомобиль, оборудованный шинами такого типа, теряет в характеристиках управляемости, увеличивается тормозной путь, возрастает расход топлива. Также фрикционные шины при использовании в летние месяцы изнашиваются с большой интенсивностью, теряя при этом способность эффективно работать на зимней дороге. Таким образом компромисс всесезонных шин почти не применим к условиям эксплуатации в нашей стране: в зимние месяцы такие шины не смогут обеспечить уровень сцепления, сравнимый с классическими фрикционными шинами, не говоря уже про шипованные, при использовании летом также есть ряд существенных минусов. Поэтому для обеспечения наибольшей безопасности и уверенности в различных условиях движения рекомендуется производить смену шин два раза в год в соответствие с сезоном, а к плюсам всесезонных шин в общем случае можно отнести только универсальность и практичность - один комплект экономит время и средства на сезонной смене", - отметил специалист.