Эксперт назвал доступные кроссоверы с приятным управлением

Эксперт Виноградов назвал доступные кроссоверы с приятным управлением

Начался очередной зимний сезон, когда полный привод становится особенно актуальным. И речь не только о возможности проехать через нечищеный двор, но и об устойчивости на дороге.

Надо отметить, что далеко не все системы полного привода работают адекватно. Страхующая электроника может компенсировать недостатки, но хочется, чтобы автомобиль ехал уверенно и без ассистентов. И такие кроссоверы есть.

В нашей подборке – четыре модели, которые отличаются идеальным поведением на льду и снегу. Их цена составляет около двух миллионов рублей.

Subaru XV

Subaru и удовольствие управления автомобилем на скользком покрытии давно стали синонимами. Симметричный полный привод и энергоемкая подвеска априори дарят не только устойчивость, но и красивое поведение на скользком покрытии.

За два миллиона рублей можно найти неплохой Subaru XV 2018-2019 годов выпуска. С полным приводом сочетается надежный двухлитровый оппозитный двигатель FB20D (150 л.с.) и вариатор Lineatronic II.

Но слабости, ввиду особенностей конструкции, у мотора все же есть. Среди них – склонность к перегреву: надо следить за чистотой пакета радиаторов. Есть легкий масложор, а также двигатель очень чувствителен к качеству топлива из-за непосредственного впрыска.

Вариатор Lineatronic гораздо надежнее других бесступенчатых коробок. В среднем его ресурс составляет около 300 тысяч км. Но только при условии регулярной смене масла раз в 60 тысяч км – к чистоте жидкости он чувствителен.

Volvo XC60

За два миллиона рублей можно найти Volvo XC60 первого поколения 2014-2015 годов выпуска. Он прекрасно ведет себя на сложном покрытии. Не в последнюю очередь – благодаря многодисковой межосевой муфте Haldex.

С большей долей вероятности под капотом будет пятицилиндровый турбодизель объемом 2,4 литра с двумя типами форсировки (190 или 215 л.с.). Некоторые слабости у этого дизеля есть. При осмотре стоит прислушаться, нет ли свиста. Натяжные ролики могут заклинить, что приведет и к обрыву приводного ремня. Другой ремень (ГРМ), необходимо менять каждые 60 тысяч км.

Нужно обязательно проверить состояние теплообменника АКПП. Установленный в пакете радиаторов он порой дает течь. Шестиступенчатый автомат Aisin стоит проверить на плавность работы. Если есть удары при переключениях, то скорее всего изношены тефлоновые кольца. Если коробка уже перебиралась, то это, скорее, плюс.

BMW X3

Примерно за пару миллионов рублей подаются и подержанные BMW X3 второго поколения (F25). Это дорестайлинговая версия кроссовера 2012-2013 годов выпуска. Больше всего на рынке представлено машин с двухлитровым дизелем N47 (190 л.с.). У него немного слабых мест, но есть одна очень неприятная проблема, которая требует обязательной диагностики.

Цепь ГРМ обладает низким ресурсом и часто изнашивается уже через 100 тысяч км пробега. Для ее замены нужно снимать двигатель, так как расположена цепь на задней стенке блока цилиндров.

На скользкой дороге X3 ведет себя отменно: спасибо отлично работающему полному приводу и прекрасному шасси. Система полного привода Xdrive очень грамотно перераспределяет момент по колесам. Обратной стороной медали стал повышенный износ тормозных дисков у полноприводных BMW. Порой они требуют замены уже после 50 тысячи км пробега.

Цепная раздаточная коробка надежна при регулярной замене масла (раз в 50 тысяч км). Если при вывернутых колесах ощущаются толчки, то неизбежен скорый ремонт раздатки.

У восьмиступенчатого автомата ZF жидкость нужно менять каждые 60 тысяч км. Если этим пренебрегать, то первым сдается гидротрансформатор. Обязательно проверьте, нет ли рывков при переключениях.

Volkswagen Tiguan

За два миллиона рублей можно купить Volkswagen Tiguan 2018-2019 годов выпуска. Это еще один кроссовер с муфтой Haldex в системе полного привода и с отличным поведением на скользких дорогах.

С большой долей вероятности на вторичном рынке попадется версия с мотором 1.4 TSI. Машины с двухлитровым турбомотором или дизелем стоят заметно дороже.

Двигатель CZDA из линейки ЕА211 во многом избавился от слабостей прошлого поколения ЕА111. Но кое-что требует внимания. Например, нужно обязательно проверить состояние модуля водяного насоса и термостата. Они объединены в единый пластиковый корпус, который нередко дает течь. Также нужно периодически смазывать актуатор вестгейта турбины. Сам турбокомпрессор надежен.

Тигуаны с механической коробкой передач встречаются редко. Большая часть машин оснащены шестиступенчатым роботом DSG DQ250. В целом коробка давно избавилась от детских болячек. Но проверить ее на посторонние шумы стоит: двухмассовый маховик и пакет сцеплений не вечны. Хотя с двигателем 1.4 эта коробка ходит достаточно долго.